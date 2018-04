"Onderhoud bomen is onbetaalbaar" MEER DAN 100 KNOTWILGEN GEKAPT IN POEKEBEEKVALLEI ANTHONY STATIUS

04 april 2018

02u43 0 Deinze Oppositiepartij GroenRood waarschuwt voor het plots verdwijnen van knotwilgen in de Poekebeekvallei. "Een ramp voor steenuilen en andere dieren. Het onderhoud is te duur geworden sinds je snoeihout niet meer mag verbranden in open ruimte", zegt voorzitter Peter Parmentier.

Volgens GroenRood zijn op de grens van Vinkt met Poeke de voorbije weken een honderdtal knotwilgen verdwenen en ook in de buurt van Het Schave werden er zo'n twintig bomen gekapt.





"Knotwilgen zijn landschapsbepalend", zegt voorzitter Peter Parmentier. "Ze zetten grote landbouwpercelen in kleinere beschermende stukjes om en zo ontstaan er schutplaatsen voor onder andere hazen en fazanten. De oude knotwilgen zijn ook populair bij vogels. In de humusrijke knot broeden onder andere eenden en groeien verschillende plantensoorten. Door het verdwijnen van die bomen komt vooral ook het voorbestaan van de steenuil in gevaar. Deze kleine uilensoort broedt graag in de holtes van oude knotwilgen. Door deze recente kapwoede verdwijnt een volledige biotoop."





De oorzaak ligt volgens Peter Parmentier bij het verbod om in landelijk gebied snoeihout te verbranden. "Deze maatregel is misschien wel een goede zaak voor onze luchtkwaliteit, maar voor de eigenaars van de bomen wordt zo het onderhoud wel een heel pak duurder."





Onbetaalbaar

Dit beaamt ook Luc Van De Putte uit de Poekestraat, eigenaar van 145 knotwilgen. "Ik doe mijn bomen niet weg", zegt Van De Putte. "Maar het onderhoud wordt onbetaalbaar. Jaarlijks snoei ik zo'n 25 bomen, dat levert zo'n 15 ton snoeihout op. Ik heb 6 ton naar het containerpark gebracht. Aan 3 cent per kilogram kostte mij dat 180 euro en dan reken ik er nog de verplaatsingskosten niet bij. Ik was het over en weer rijden beu en daarom heb ik de overige 9 ton laten hakselen en dat heeft me nog eens 150 euro gekost. Ik vind toch dat de stad hierin moet tussenkomen. Met de premies voor het onderhoud alleen komen we niet meer toe", aldus Van De Putte. "Het ter beschikking stellen van een stedelijke hakselaar, zoals dat gebeurt in Kruishoutem, of het gratis laten aanbieden van dit snoeihout in het containerpark zijn twee mogelijke oplossingen", zegt Parmentier.





"Alle Deinzenaren kunnen maandelijks hun snoeihout op locatie laten ophalen door onze dienst patrimonium en we voorzien al jaren een subsidie voor het onderhoud van hagen, knotwilgen en houtkanten", reageert milieuschepen Bruno Dhaenens (Open Vld).





"In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk, vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er op zijn minst een natuurvergunning nodig is. We gaan controleren of er zo'n vergunning werd afgeleverd voor alle knotwilgen die werden gekapt in de Poekebeekvallei", besluit Dhaenens.