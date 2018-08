"Officiële actie voorbij, maar wij gaan door" THÉRÈSE EN SAS ZAMELEN OUDE GSM'S IN VOOR THINK PINK ANTHONY STATIUS

10 augustus 2018

02u32 0 Deinze Thérèse Hoste van Tricolast en vuilnisbestrijder Sas Rif zijn de voorbije weken de straat opgetrokken om oude gsm's in te zamelen voor het goede doel. Met deze inzamelactie steunen zij Think Pink, de vzw die zich inzet voor vrouwen met borstkanker. "De officiële actie van Think Pink is intussen afgelopen, maar wij blijven gsm's verzamelen", zegt Thérèse Hoste.

Met haar bedrijf Tricolast in de Kortrijkstraat maakt Thérèse Hoste uit Deinze al jaren op maat gemaakte kleding voor de nabehandeling van brandwonden. Voor vrouwen met borstkanker ontwikkelde het bedrijf onlangs een speciale vest die de gezonde borst moet vrijwaren tijdens de bestraling. Via de dienst radiotherapie van het UZ Gent kwam Thérèse in contact met Think Pink en daar begon haar engagement.





"De actie 'Schenk je oude gsm aan Think Pink' was al bijna afgelopen, maar ik ben er volledig voor gegaan", vertelt Thérèse. "De opbrengst wordt volledig geïnvesteerd in de nationale borstkankercampagne en bovendien is het goed voor het milieu. Tijdens een wandeling met mijn hond in het Martinuspark liep ik Sas Rif tegen het lijf. We waren allebei zwerfvuil aan het oprapen en zo geraakten we aan de praat. Met steun van de stad Deinze en het Driespoort Shoppingpark zijn we aan onze campagen begonnen."





Stad met een hart

"Om zoveel mogelijk gsm's in te zamelen hebben we 'blue boxen' en inzameldozen gezet in het Driespoort Shoppingpark, aan het stadhuis, de bibliotheek, sportcomplex Palaestra, Eurotuin, het DVC Heilig Hart, de Carrefour, AD Delhaize en bij mij thuis", zegt Sas. "We hebben ons ook geïnstalleerd met een stand op de Markt." "Maar daar kwam geen kat op af", vult Thérèse aan. "Daarom zijn we zelf op de mensen afgestapt en dat wierp zijn vruchten af. Van Think Pink kregen we 750 enveloppen, waar drie gsm's in kunnen en we hebben er al 400 kunnen meegeven. De reacties van de mensen waren overwegend positief en sommigen waren gecharmeerd door onze actie. Zo ging een man die ik aansprak aan de ingang van Albert Heijn spontaan een boeketje rozen kopen."





"De gsm-actie werd op 31 juli afgesloten, maar we gaan het hier niet laten doodbloeden", zegt Thérèse vastberaden. "Sas en ik zetten door. De meer dan 600 personeelsleden van het DVC Heilig Hart krijgen de kans om hun gsm in een blue box te deponeren en met Yannic Demeyer van Driespoort Shopping trekken we naar alle bedrijven van Deinze, waar volgens mij de meeste gsm's te vinden zijn. Ook Sas blijft met zijn vrijwilligersproject Clean Deinze gsm's verzamelen. We gaan door tot Deinze niet enkel een fietsstad wordt, maar ook de stad met een hart."





Meer info via www.think-pink.be.