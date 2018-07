"Nergens verkopen we beter dan hier" CAMILLE (83) EN ROSA (76) AL 60 JAAR OP JAARMARKT ANTHONY STATIUS

19 juli 2018

02u34 0 Deinze De Deinse Feesten zijn gisteren van start gegaan met de zestigste jaarmarkt. Deinzenaar Camille Krikillion (83) verkoopt er al sinds 1958 zijn schoenen en wat verderop staat Rosa Buysens (76) uit Deerlijk ook al zes decennia onafgebroken in haar kraam. Over een zaak zijn ze het al zeker eens: "De woensdagmarkt in Deinze is de beste van onze week."

De feestelijke jaarmarkt is al zestig jaar traditioneel de start van de Deinse Feesten. Sommige marktkramers zijn er al van in het begin bij en net zoals voor de honderden bezoekers wilden zij dit jubileumjaar voor geen geld ter wereld missen.





"Dit is hier geen brol, hoor madam." Rosa Buysens (76) verkoopt nog steeds met enige fierheid haar huishoudproducten vanuit het kraam Huis Buyssens, waarmee haar vader Marcel ooit begonnen was. De laatste twintig jaar krijgt ze hulp van haar zoon Denis Luytte (47).





Geduld en luide stem

"Toen ik zestien jaar was, ben ik beginnen meegaan naar de markt", vertelt Rosa. "Ik was geen goede leerling en mijn pa zei dat ik dan maar mee moest helpen met de verkoop. Ons kraam staat sinds het begin op de hoek van apotheek Matthys aan Markt 29. Vroeger was het tien meter lang, nu zitten we aan veertien meter en we hebben moeten vechten voor die plaats. We staan ook in Kortrijk, Kruishoutem, Eeklo, Oostrozebeke en Avelgem, maar Deinze is qua verkoop onze beste markt. Eigenschap van een goeie verkoper? Geduld hebben en vriendelijk zijn. En goed kunnen roepen, maar dat lukt de laatste jaren niet meer zo goed."





Ook Deinzenaar Camille Krikillion (83) staat sinds 1958 op de markt, eerst in het schoenenkraam van zijn schoonvader August Verzele en nu in dat van zijn zoon Rudy onder de naam Ruka Shoe. Hun marktwagen van 25 jaar oud staat ter hoogte van huisnummer 91. "Mijn schoonvader August was kloefkapper en ging met paard en kar van boer tot boer met zijn klompen", vertelt Camille. "Nadat zijn vrouw bij een jammerlijk accident plots om het leven was gekomen, ben ik op mijn 23 jaar in de zaak gestapt. Ik was toen beroepsmilitair. Ik heb dit zestig jaar lang met hart en ziel gedaan en sinds mijn zoon Rudy het kraam in 2000 heeft overgenomen ben ik hier blijven werken. Ik heb hier ooit nog gestaan met een gescheurde achillespees. Er is op zestig jaar wel veel veranderd. Op de markt hebben we onze vaste klanten, maar toch is de concurrentie van internetverkoop voelbaar."





In de bloemetjes

Beide marktkramers werden gisteren door schepen Bruno Dhaenens (Open Vld) en marktleiders Dieter en Geert in de bloemetjes gezet. "Omdat ze al zolang blijven terugkomen naar onze stad en onze wekelijkse woensdagmarkt kleur geven, verdienen deze mensen een attentie", zegt schepen Dhaenens.