"Minstens 5.000 euro ophalen voor asieldieren" NICK MINJAUW (41) HOUDT TWEEDE DARTSMARATHON IN CAFÉ 'T POSTJE ANTHONY STATIUS

14 juni 2018

02u35 0 Deinze Zultenaar Nick Minjauw houdt dit weekend weer een dartsmarathon voor asieldieren. Vorig jaar speelde hij vijftig uur onafgebroken darts en zo wist hij 4.250 euro in te zamelen voor het dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. "Ik hoop dit jaar de kaap van 5.000 euro te halen", zegt Nick.

Vijftig uur onafgebroken darts spelen. Een gek idee, maar dat dit lukt zonder in slaap te vallen, heeft Zultenaar Nick Minjauw vorig jaar bewezen. Hij wil zijn stunt dit weekend herhalen, maar deze keer legt hij de lat nog wat hoger.





"Ik begin opnieuw op vrijdagavond om 18 uur en dan speel ik zonder te stoppen tot zondagavond 20 uur", zegt Nick. "Vorig jaar heb ik zo'n 400 spelletjes gespeeld, maar nu wil ik graag tot aan 998 geraken. In plaats van een gewoon 501-spelletje ga ik voor een 500.001-spel dat vijftig uur duurt. Iedereen mag mij uitdagen voor een halve euro, maar ik zal waarschijnlijk ook veel individuele spelletjes spelen. Hoe ik wakker kan blijven? Gewoon blijven gaan. Ik drink nooit alcohol, dus dat is al geen probleem. Er zal ook altijd wel volk in de buurt zijn die mij wakker kunnen houden. Wie wil, kan voor een euro drie keer naar de roos proberen gooien. Wie in de roos zit, krijgt een gratis pintje."





Behalve darten valt er nog meer te beleven. Zo houdt het marathonteam op zaterdag- en zondagochtend tussen 8 en 11 uur een ontbijt. Op zaterdag is er ook de wandeltocht voor dieren met afstanden van 6, 12 of 18 kilometer. Wandelaars kunnen vertrekken tussen 10 en 14 uur en er zijn vier stopplaatsen.





"Een nieuwigheid is het feestje op zaterdagavond", zegt Nick. "Op onze big party is er muziek van de jaren 70 tot nu, gedraaid door de dj's Gio, Marino en Aquarius plus een verrassingsoptreden. Ook zondag is er muziek vanaf 11 uur met een aperitiefconcert van John en daarna is er van 14 tot 18 uur een kindernamiddag met spelletjes, pannenkoeken, en gratis grime. Alle activiteiten vinden plaats in het café 't Postje langs de Kortrijksesteenweg 339, dat wordt uitgebaat door mijn schoonouders."





Geadopteerde dwergkees

De opbrengst gaat opnieuw integraal naar het dierenasiel Leiestreek in Zwevegem. "Vorig jaar hebben we de hond Mikey geadopteerd en deze week hebben we een nieuw hondje, een dwergkees die luistert naar de naam Bizou, meegebracht uit het asiel. Die mensen staan dag in dag uit paraat om verloren, verwaarloosde en in beslag genomen dieren op te vangen en de nodige zorgen toe te dienen. Vorig jaar konden we hen een cheque van 4.250 euro schenken en ik hoop deze keer de kaap van 5.000 te halen", besluit Nick.





Info en inschrijvingen via de Facebookpagina Marathonweekend voor Dieren 2018 of op 0476/99.71.69.