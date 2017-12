"Mijn grootste wens? Weer mogen koersen!" De warmste verhalen van 2017 | Jamey morgen op mogelijk laatste controle na doodsmak tijdens koers JURGEN EECKHOUT

02u30 0 Nimmegeers De dokters gaven Jamey Dehens maar weinig kans na zijn zware val in juli, maar ondertussen stelt hij het weer goed. Deinze 2017 is voor wielrenner Jamey Dehens (15) uit Bachte-Maria-Leerne een jaar om niet snel te vergeten. James, zijn zus Inday en zijn ouders zaten sinds het zware ongeval van Jamey tijdens een koers in Dentergem in een emotionele rollercoaster. De dokters waren aanvankelijk heel pessimistisch over Jamey's kansen, maar ondertussen gaat hij weer naar school, al zit koersen er nog niet in. "Wat je mij voor het nieuwe jaar mag wensen? Dat de dokters mij groen licht geven om te koersen."

Het licht ging op 15 juli letterlijk uit bij Jamey tijdens zijn zesde koers als nieuweling. "Een wedstrijd om nooit meer te vergeten." De jongeman maakte een loodzware smak tegen het asfalt. "Volgens mijn boordcomputertje reed het peloton toen tegen een snelheid van 53,7 kilometer per uur", zegt Jamey. "We waren blijkbaar nog maar tien minuten aan het koersen en zaten op 4,6 kilometer van de eerste doortocht aan de meet."





Hersenbloeding

Toen zijn zoon daar niet passeerde, ging vader Ronny meteen op zoek naar hem. Hij vond Jamey uiteindelijk liggend op de grond, omringd door hulpverleners. "Hij had door de klap een epilepsieaanval gekregen. Hij lag met zijn mond open te schudden op de baan. In het ziekenhuis hadden de artsen meteen door dat zijn toestand erg zorgwekkend was. De dokters waren erg pessimistisch toen ze de foto's bekeken. Hij had op drie plaatsen een hersenbloeding en de zwelling op zijn hersenen was enorm. De dokters gaven hem hoogstens een paar weken of maanden - als hij al zou ontwaken. Ze konden gewoon geen voorspellingen doen. Het enige wat de dokter mij zeker kon zeggen was dat Jamey op slag dood zou geweest zijn als hij geen helm had gedragen."





Herinneringen

De dokters hielden Jamey in een kunstmatige coma, maar moesten hem vroeger dan gepland wekken. "Zijn intubatiemateriaal was losgekomen. In plaats van geleidelijk aan de verdoving te laten afnemen, moesten de dokters hem uit zijn coma laten ontwaken. Anders zou hij stikken. Gelukkig reageerde hij daar goed op en begon hij meteen zelfstandig te ademen. Toen Jamey zichzelf in vijf dagen weer leerde stappen, stond iedereen in het ziekenhuis met open mond te kijken. Ondertussen zijn we vijf maanden verder en stelt hij het goed."





"Het ongeval zelf herinner ik me nog altijd niet, al komen er wel steeds meer flarden van juist voor het ongeval terug", pikt Jamey in. "Zo herinner ik me dat ik van mijn papa juist voor de start een nieuwe drinkbus had gekregen en komt ook de opwarming met mijn ploegmaat terug."





Achterstand

Sinds begin november gaat Jamey weer naar school en combineert hij zijn lessen met twee dagen revalidatie in het ziekenhuis. "Voorlopig gaat het allemaal goed met mij. Ik heb alleen wat last van flitsen in mijn oog, maar dat zou normaal zijn. De school houdt wel rekening met de achterstand die ik opgelopen heb. Ik hoef geen toetsen af te leggen over thema's die ik niet gezien heb bijvoorbeeld. Na een schooldag ben ik ook niet moe. Ik heb alleen maar honger", lacht Jamey.





Praten over het ongeval doet hij zelden of nooit met zijn klasgenoten. "Ik heb daar ook geen behoefte aan. Ik merk wel dat ik wat serieuzer ben geworden. Vroeger kon ik alleen maar onnozel doen, nu ben ik rustiger."





Dat het ongeval ook zijn sporen heeft nagelaten bij papa Ronny, blijkt gewoon al als hij sirenes van een ambulance hoort. "Dan denk ik spontaan terug aan de rit met Jamey richting het ziekenhuis. Dat beeld vergeet ik nooit meer."





Wielercarrière

Door het ongeval kwam er abrupt een eind aan het koersen. De dokters hebben hem afgeraden nog op de weg competitief aan wielrennen te doen omdat hij een te groot gevaar voor zichzelf en voor andere wielrenners zou zijn. Het risico op een valpartij door een minder goed evenwichtsgevoel of minder goede reflexen is te groot. Dat was wel een harde klap voor Jamey. "Koersen is het liefste wat ik doe. Maar ik heb er mij wel al bij neergelegd dat het waarschijnlijk over is voor mij. Van mijn mama zou ik toch niet meer mogen koersen, want ze heeft toch wel wat schrik gekregen. Het blijft jammer, want ik sport erg graag. Ik zit niet graag in mijn zetel, vreselijk is dat. Ondertussen skate ik wel weer, deze keer met helm. Eens goed doorfietsen doe ik alleen op de rollen of als ik naar de bushalte rij."





Jamey verstopt zich niet in het wielermilieu. Zo sprak hij al af met de familie van een renner uit Dendermonde die hem na zijn val de eerste zorgen heeft toegediend. "De oom van die renner is ambulancier in Dendermonde. Hij heeft een halskraag aangebracht en heeft ervoor gezorgd dat ik mijn tong niet kon inslikken. Het was erg leuk om hem terug te zien."





Jamey ging zelfs ook al naar professionele wielerwedstrijden. "Mijn oom vroeg of ik zin had om eens naar een veldrit te gaan kijken. Heel graag zelfs, want het is mijn lievelingssport. Zo kon ik mijn idool Mathieu Van der Poel live aan het werk zien en voor hem supporteren."





Veldrijden

Op 28 december - morgen dus - moet de jongeman - hopelijk voor de laatste keer - naar het UZ voor een routinecontrole. Jamey heeft die dag met stip in zijn agenda geplaatst en gaat zeker zijn stoute schoenen aantrekken. "Ik ga de dokter vragen of ik volgend seizoen zou mogen veldrijden. Daar rijden ze minder snel en val je minder hard. Ik rij erg graag in de modder."





Zelfs papa Ronny zou er minder problemen mee hebben. "Maar alleen als de dokters groen licht geven."





Wens

2018 staat nu voor de deur. Tijd om het hectische 2017 definitief achter zich te laten en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. "Wat je me mag wensen? Dat ik van de dokters weer mag koersen. Dat zou helemaal geweldig zijn. Maar laat ons eerst beginnen met honderd procent gezond te zijn en samen genieten van de feestdagen. Ik ben vooral erg dankbaar dat ik hier nog rondloop."