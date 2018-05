"Meester, er ligt een dino op het strand" 16 mei 2018

02u35 0 Deinze Op het strand van Wenduine is gisterenochtend een kadaver van een bruinvis aangespoeld. Een groep leerlingen van 'De Veerboot' in Deinze deed de ontdekking, waardoor hun zeeklassen een extra dimensie kregen.

"We zijn nog de hele week aan zee", zegt Peter De Craene. De man werkt als leerkracht voor de school voor buitengewoon onderwijs en wist niet meteen welk dier het was. Uiteindelijk blijkt het om een bruinvis te gaan die in verre staat van ontbinding was.





Het dier lag vlakbij de duinen en zag er op het eerste zicht uit als een kleine dino. Het gebeurt wel vaker dat een bruinvis aanspoelt aan onze kust. Maar de leerlingen van 'De Veerboot' hebben er alvast wel een ervaring bij met hun ontdekking. (MMB)