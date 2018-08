"Meer wc's en betere signalisatie naar parkings" VZW RTP EN HOBBY CLUB TREKT LESSEN UIT HUN EERSTE 'ANTIEK & ROMMELMARKT' ANTHONY STATIUS

14 augustus 2018

02u25 0 Deinze De vzw RTP en de vrijwilligers van Hobby Club organiseren morgen voor de tweede keer de Antiek & Rommelmarkt in Grammene. "We verwachten een recordaantal standhouders. Er komen meer wc's langs het traject, een vlotter parkeerbeleid en meer drank- en eetstandjes", zegt organisator Eddy De Dapper.

Morgen zakken weer duizenden bezoekers naar het anders zo rustige dorpje Grammene voor de intussen bekende Antiek & Rommelmarkt. De organisatie van deze 40ste editie is voor de tweede keer in handen van de vzw RTP en Hobby Club van Deinzenaar Eddy De Dapper. Met meer dan 900 standhouders over een parcours van 5,4 kilometer was de rommelmarkt vorig jaar een groot succes, maar de organisatie kampte nog met enkele logistieke kinderziektes.





Een van de problemen was de niet altijd even duidelijke bewegwijzering naar de parkings. "Er zal dit jaar opgetreden worden tegen foutparkeerders en kraampjes, die buiten de officiële marktzone opgezet worden", zegt Eddy. "De parkings zullen nog beter aangeduid worden met doeken op nadarhekken naast de bekende kleinere bordjes. Er is een parking in de Vaartstraat in Machelen. In de Brugstraat is er een fietsparking tot aan Dreef met plaats voor een beperkt aantal wagens. Bewoners uit Grammenestraat, Dusselstraat, Overmeersstraat en Leimeersstraat kunnen te allen tijde over de brug. Er blijft immers een kant vrij in geval van nood. In Gottem is er aan de kapel op de hoek Donkerstraat/Mandelweg een parking en in Grammene zijn er op de Oude Heirbaan vlak voor de spoorweg en in de Verloren Hoek diverse percelen grond beschikbaar. De parking achter de kerk van Grammene via de Koffiebeekstraat met uitzicht op de oude Leie en palend aan de Brugstraat is dit jaar een reserveparking. Voor fietsers is er een parking achter het parochiecentrum van Grammene en één bovenaan de Oude Heirbaan in Gottem. Mindervaliden krijgen een strook in de Koffiebeekstraat."





"Verder zullen er meer eet- en drankstandjes zijn met onder andere frieten, barbecueworsten, wafels en oliebollen. Ook de Gezinsbond van Grammene, die de rommelmarkt de voorbije 38 jaar liet uitgroeien tot een van de grootste en bekendste in de streek, is weer aanwezig met een drank- en eetkraampje ter hoogte van Brasserie De Mandel. Aan DoeSelf Verbeke komt er een nieuwe food-en-drankzone en we plaatsen ook meer sanitaire mogelijkheden langs het traject."





4,7 kilometer kraampjes

"Het traject werd vorig jaar deels hertekend en dit blijft zo. Er komen geen kraampjes op het voetbalveld en de we breiden opnieuw uit over de brug naar Machelen toe. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen gaan we gaan ook op de Oude Heirbaan richting Gottem uitbreiden, tot aan de afslag Mandelweg. De inschrijvingen verlopen zeer vlot - nu al goed voor 4,7 kilometer - en we verwachten een recordaantal deelnemers. Nu nog de zon en het wordt een groot feest."





Wie nog wenst deel te nemen kan nog een standplaats reserveren. Inchecken kan vanaf vanavond om 20 uur tot 9 uur morgenochtend in zaal De Vlasschuur in de Ardeense Jagerstraat in Gottem. Meer info via info@hobby13.be.