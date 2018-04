"Meer respect voor adviesraden" 24 april 2018

02u39 0

GroenRood Deinze-Nevele pleit voor meer respect voor adviesraden. De milieuraad van Nevele heeft vergaderd in Deinze, omdat er de vorige keer in Nevele te weinig leden kwamen opdagen om geldig te stemmen. "Een Nevelse milieuraad bijeen laten samenkomen in Deinze nog voor de fusie is doorgevoerd, getuigt van weinig respect", zegt Bastiaan Notebaert (GroenRood). "Zo wordt participatie zeker niet aangemoedigd. De milieuraden van Deinze en Nevele waren sowieso op dezelfde avond gepland, om de overname van de recyclageparken door IVM te bespreken. Heel wat leden hadden laten weten dat de datum niet past, maar daar wordt blijkbaar niet naar geluisterd. Neem participatie toch wat ernstiger." (JSA)