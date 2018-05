"Lokale cast voor sterkste vertoning ooit" HANS VAN CAUWENBERGHE BRENGT 'HET GEZIN VAN PAEMEL' NAAR LEIETHEATER ANTHONY STATIUS

01 juni 2018

02u53 0 Deinze Met een bewerking van 'Het Gezin van Paemel' opent op vrijdag 6 september 2019 het langverwachte Leietheater. Regisseur Hans Van Cauwenberghe en de nieuwe vzw De Kwelm maakten de cast bekend dat bijna uitsluitend uit lokaal talent bestaat dat in het dialect speelt.

Het nieuwe cultuurcentrum van Deinze is nog in volle opbouw, maar de verwachtingen voor de eerste productie zijn nu al hoog gespannen. Met een bewerking van het toneelstuk 'Het gezin van Paemel' van Nevelaar Cyriel Buysse - een link naar de fusie is nooit veraf - wordt het Leietheater in september volgend jaar geopend door het nieuwe productiehuis De Kwelm.





"Met De Kwelm brengen we jaarlijks een professionele voorstelling", zegt Peter Lafosse, die de vzw samen met regisseur Hans Van Cauwenberghe en diens boeker Martine Van Autrijve uit de grond stampte.





"Een kwelm wijst op opborrelend grondwater, een bron. De klemtoon ligt op theater in de Oost-Vlaamse spreektaal. Onze baseline is 't spel is espe, wat ongeveer wil zeggen: alles is in orde, het is gelukt. Het Gezin Van Paemel wordt onze eerste productie."





"Mijn droom was om dit verhaal in Deinze op de planken te zetten met Jo De Meyere in de glansrol van boer Van Paemel", zegt Hans Van Cauwenberghe. "In het dialect, zodat dit oer-Vlaams stuk zijn naturel behoudt. De keuze voor Jo is een zegen: hij speelt niet alleen authentiek, hij is het ook. Een rasacteur die als geen ander een boodschap kan doen kleven bij het publiek. Behalve Jo De Meyere hebben we bewust gekozen voor getalenteerde liefhebbers uit Deinze en omstreken", zegt Hans. "We spreken bewust over liefhebbers, want amateurs zijn ze allerminst", vult Jo aan. "Met deze voorstelling zullen we het Leietheater openen met een knaller. Ook voor mij is het een droom om dit stuk te spelen. Ik heb enkele onechte vertolkingen gezien, met acteurs die in te mooi Nederlands spreken, maar nu zal er uniformiteit zijn in de dialectiek. Ik hoop dat dit de sterkste vertoning van Het Gezin van Paemel wordt dat ooit in Vlaanderen werd vertoond", aldus Jo De Meyere.





Leietheater bezoeken

De première is gepland op vrijdag 6 september en een maand lang zal het stuk 15 keer gespeeld worden. Wie het Leietheater al vroeger eens wil bezoeken, die kan op zondag 16 september 2018 naar de opendeurdag komen voor een werfbezoek met verschillende culturele animaties langs het parcours. Die dag zal De Kwelm ook beginnen met de ticketverkoop voor Het Gezin Van Paemel.