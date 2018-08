"Likeur met beetje cocaïne, maar perfect legaal" DICK COUCKUYT INTRODUCEERT AGWA DE BOLIVIA IN VLAAMSE DRANKKAST ANTHONY STATIUS

13 augustus 2018

02u24 0 Deinze Dick Couckuyt (52) uit Deinze wil België het hippe drankje 'Agwa De Bolivia' leren kennen. "Basisingrediënt van de likeur? Cocabladeren uit de Boliviaanse bergen. High word je er niet van, al geeft het je wel een verfrissende boost", zegt Dick.

Uitpakken met een originele cocktail? Vergeet gin, wodka of tequila en probeer eens Agwa De Bolivia. Niet nieuw, maar bij ons was het drankje zo goed als niet te vinden. Daar wil Deinzenaar Dick Couckuyt verandering in brengen.





Dick is geen onbekende in de regio. In 2016 plande hij de internationale Kart Race For Charity. Die werd op het laatste moment afgeblazen, omdat hij geen medewerking en toelating kreeg van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS). Tot 1992 was hij zelf racepiloot, daarna begon hij een carrière als zelfstandig aannemer. Nu gooit hij het over een andere boeg.





"Ik ben in de drank gevlogen", zegt Dick al lachend. "Vorig jaar in oktober leerde hij op reis in Argentinië het drankje Agwa De Bolivia kennen. Deze bitterzoete likeur met 30% alcohol wordt gemaakt van cocabladeren, die 2.000 meter boven de zeespiegel geplukt worden in het Andesgebergte. De bladeren worden per vliegtuig, dat streng bewaakt wordt door militairen, naar Amsterdam gevlogen. Daar wordt via een chemisch proces de cocaïne-alkaloïden verwijderd. Van het overgebleven residu wordt de likeur gemaakt. Per 700 milliliter bevat de likeur 40 gram cocabladeren. Dat is de toegestane hoeveelheid. Daarnaast bevat Agwa De Bolivia nog 36 kruiden waaronder ginseng en guarana. Het effect? Het zet de luchtwegen open, zodat er meer zuurstof in je bloed komt. High word je er niet van, maar het heeft wel een opwekkend effect. Maar voor alle duidelijkheid: het is geen drugs", onderstreept Dick.





Zelf werd zijn nieuwsgierigheid gewekt door 'crafted in Amsterdam' op de fles. "Ik ben naar een drankenwinkeltje in Amsterdam getrokken om een paar flessen in te slaan. De uitbater bracht mij in contact met Babco Europa, de producent van het drankje. Ik vond dat ons land deze likeur moest leren kennen en bij Babco waren ze gecharmeerd door mijn visie. De volgende 15 jaar heb ik het alleen recht om de likeur in België te verdelen. De likeur kan je nu al bestellen op www.drankenwereld.be en is te vinden in café De Kortekeer in Dentergem."





Volgens Dick kan je deze nieuwe, verfrissende smaak met niets anders in de drankkast vergelijken. "Behalve de groene fles heb je ook Agwa XO, met daarin een acht jaar oude rum, de gelimiteerde Cocablue en speciaal voor de Europese markt de Diablo", zegt Dick





IJsje

"Je kan er lekkere cocktails mee maken en samen met Joosti IJs uit Wetteren heb ik ook een ijsje ontwikkeld. Dat bevat 12% alcohol. Proeven kan altijd bij ons thuis langs de Gaversesteenweg 382 in Deinze. Ook trekken we het land rond met een zelfgebouwde foodtruck. Volgende week staan we op het Countryfestival in Middelkerke. Info: agwa dick@hotmail.com en agwabuzz.com.