"Kunstgras voor alle voetbalclubs in fusiestad" LS MERENDREE SPEELT NOG DIT JAAR OP NIEUW VELD VAN 400.000 EURO ANTHONY STATIUS

08 mei 2018

02u37 0 Deinze De gemeente Nevele investeert dit jaar nog 400.000 euro in een kunstgrasveld voor voetbalclub LS Merendree. "Op termijn krijgen alle voetbalclubs in Deinze en Nevele kunstgras", zegt de huidige Deinse sportschepen Norbert De Mey.

De voetbalclub LS Merendree krijgt dan toch nog een kunstgrasveld aan haar accommodatie in de Hansbekestraat. Een cadeautje van 400.000 euro dat men te danken heeft aan de komende verkiezingen en de fusie met Deinze. "Beide bestuursploegen moesten hiervoor het licht op groen zetten", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "Met deze beslissing in lopende zaken zetten we samen een eerste stap naar een toekomstig sportbeleid voor de fusiestad."





LS Merendree-voorzitter Yves Van Kerrebroeck sprak gisteren van een "natte droom die uitkomt". Al decennia lang speelt de eerste ploeg van LS Merendree op een terrein langs de Grote Heirenthoek in Landegem. De jeugd speelt op het terrein in de Hansbekestraat in Merendree zelf. "Het huidige terrein in Merendree is gewoon kapotgespeeld. De zandstructuur kan niet veel meer verdragen en na hevige regenval staat de helft van het terrein soms blank. Hierdoor moesten er het voorbije seizoen zelfs een vijftal trainingen afgelast worden. Met kunstgras is dit probleem volledig van de baan."





"Een andere reden waarom dit goed nieuws is voor onze club, is dat we onze accommodatie in Landegem kunnen sluiten. Wanneer we alles kunnen centraliseren op het terrein in de Hansbekestraat, zal dit ons heel wat kosten besparen. De verhuis van onze eerste ploeg en beloften naar Merendree zal ook de eenheid van onze club ten goede komen, want nu ziet de jeugd onze eerste ploeg praktisch nooit spelen. Het streefdoel is om op 1 oktober van dit jaar het nieuwe veld in gebruik te kunnen nemen."





Een kunstgrasveld voor LS Merendree was aan het begin van de legislatuur niet voorzien. "Deze extra investering van 400.000 euro gebeurt volledig met eigen middelen van de gemeente Nevele", benadrukt de Nevelse schepen van Financiën Freddy Bertin. "Het nodige geld kon worden vrijgemaakt door middel van kredietverschuivingen. Er werd wel ook al 460.000 euro geïnvesteerd in een nieuwe accommodatie voor LS Merendree en in 2015 kreeg FC Poesele ook al een kunstgrasveld."





En daar zal het niet stoppen, als het van de Deinse sportschepen Norbert De Mey afhangt. "In Deinze zijn we al twaalf jaar bezig met grote investeringen in onze voetbalclubs", zegt hij. "Dit beleid willen we doortrekken naar Nevele. Na FC Poesele en LS Merendree krijgen alle clubs in de fusiestad kunstgras."