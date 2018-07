"Kom te voet of met de fiets" VZW VRIENDEN VAN VOSSELARE PUT NEEMT MAATREGELEN TEGEN VERKEERSCHAOS ANTHONY STATIUS

07 juli 2018

02u40 0 Deinze De populaire zwemplek Vosselare Put kan op hete zomerdagen het grote aantal bezoekers niet meer slikken. Daarom worden er maatregelen genomen. "We maken we de straat verkeersvrij vanaf het moment onze parkings volzet zijn. We vragen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen", klinkt het.

Vosselare Put is het slachtoffer van haar eigen succes geworden. Door de aanhoudende hitte de voorbije dagen vinden meer en meer bezoekers hun weg naar het groene paradijs in Astene voor een frisse duik in de Leiemeander. Tot voor de zomervakantie konden de Vrienden van Vosselare Put en cafetaria-uitbater Yves Lagrange deze groeiende massa dagtoeristen nog aan, maar vorig weekend liep het even fout.





Verkeersopstropping

"Op hittedagen zijn de parkeerplaatsen op beide parkings - zo'n kleine tweehonderd plaatsen - snel ingenomen", zegt Lynda Minnens van vzw Vrienden van Vosselare Put. "Het domein ligt langs een doodlopende straat en door de massale toestroom van wagens die geen plaats meer vinden en de onmogelijkheid voor wagens om de parking te verlaten, komt het verkeer muurvast te zitten. Mensen die het domein niet kennen, rijden helemaal tot aan het Bathio-veer en moeten dan achteruit rijden. Zo zijn er ook al enkele auto's in de gracht beland. Deze verkeersopstropping belemmert een vlotte bereikbaarheid van de site door veiligheidsdiensten en de omliggende bewoners. Vorige week zondag brak een meisje haar been en de ambulance geraakte hier maar zeer moeizaam. We hebben dan tijdelijk de weg ter hoogte van Astene Sas moeten laten afsluiten zodat de ambulance vlotter tot aan Vosselare Put zou kunnen rijden."





Maatregelen

"Om deze situaties in de toekomst te vermijden, nemen we tijdelijke maatregelen. Om de veiligheid van alle bezoekers, zwemmers en omwonenden te garanderen, zal de straat tot en met 31 augustus verkeersvrij gemaakt worden, van zodra onze parkings volzet zijn. Aan de vijver aan het kruispunt Hellestraat- Dr. Adriaan Martenslaan - Karperstraat en op de parking komen dan parkeerwachters die het autoverkeer zullen tegenhouden. De politie zal ingeschakeld worden indien men zich niet houdt aan de instructies van de parkeerwachters. Deze maatregel geldt wel enkel in het weekend. Zo hopen we dat er minder mensen met de auto naar hier komen. Om de verkeerschaos te vermijden, adviseren we iedereen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen", klinkt het nog.





Meer info via 09/386.22.43 of www.vosselareput.be.