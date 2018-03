"Klanten appreciëren babbeltje" FAMILIE DE MEYER VERKOOPT AL HALVE EEUW GROENTEN EN FRUIT ANTHONY STATIUS

27 maart 2018

03u34 0 Deinze Groenten en Fruit De Meyer & Co staat al een halve eeuw symbool voor al wat gezond en kraakvers is in Deinze. Zaakvoerder Franky De Meyer (43), vader en oprichter Etienne (74) en zus Christel (46) vieren dit jubileum met een fruitig feestweekend op 30 en 31 maart.

Etienne De Meyer en zijn vrouw Odette stichtten hun groothandel in 1968 in een magazijn aan Vaart Linkeroever. Vier jaar later verhuisden ze naar de huidige locatie langs de Guido Gezellelaan. In 2004 nam zoon Franky de zaak over, maar de nu 74-jarige Etienne werkt er ook nog steeds. Het familiebedrijf houdt stand, maar de markt is op een halve eeuw wel helemaal veranderd.





"In het begin leverden we vooral aan buurtwinkels", vertelt Franky. "Maar door de concurrentie van grootwarenhuizen stopten er veel winkels en die situatie werd voor ons onhoudbaar. Daarom zijn we in 2006 begonnen met een groenten- en fruitwinkeltje in het magazijn. Deze combinatie klein- en groothandel werkt perfect. Veel mensen weten nog niet dat je hier verse groenten en fruit kan kopen. Wanneer er groen licht boven de poort brandt, dan is de winkel open." "Onze meerwaarde? Hier ben je geen nummer", zegt zus Christel, die in 2010 in de zaak stapte. "Wij bedienen onze klanten en we doen nog eens een 'klapke', dat sociaal contact hebben de klanten graag."





Franky en zijn team staan ook bekend als De Leurders, een van de luidruchtigste bendes tijdens de vijfjaarlijkse Canteclaerstoet in Deinze en de Geitestoet in Wilrijk. "De Leurders-groep werd in 1978 opgericht door de toenmalige Groentenbond van Deinze en ik ben twee jaar later als zesjarig jongetje beginnen meestappen", zegt Franky. "We verkleden ons nog steeds in een bende groentenboeren uit het begin van de 20ste eeuw en we delen onze koopwaar uit aan de toeschouwers. Zo is mijn vader ook ooit begonnen: met de vrachtwagen van winkel naar winkel rijden om zijn groenten en fruit aan de man te brengen. Bestellen op voorhand kon toen nog niet, dus had je te weinig mee, dan moest je terug naar het magazijn. Onze producten halen we nog steeds op Reo-veiling in Roeselare en dat drie keer per week. We leveren aan vooral aan restaurants, scholen, bakkers, slagers en bedrijven in de regio Deinze. Ons familiebedrijf is de enige speler in deze regio en in de zomer leveren we gemiddeld 15.000 kilogram per week."





Feestweekend

De familie De Meyer wil haar trouwe klanten bedanken met een hapje en een drankje tijdens een feestweekend op vrijdag 30 maart van 14 tot 19 uur en op zaterdag 31 maart van 7 tot 14 uur. Ze maken er ook de winnaar van de jubileumactie bekend. Er zijn troostprijzen te winnen en de hoofdprijs is een fruitmand. Info: www.groentendemeyer.be.