“Inbrekers? Bel de 101, zet het niet gewoon op Facebook”, Politiezone legt goede cijfers voor, maar benadrukt belang van officiële kanalen Jeroen Desmecht

18 februari 2019

15u55 3 Deinze Op het grondgebied van de kersverse politiezone Deinze-Zulte-Lievegem vonden het voorbije jaar 150 woninginbraken plaats. Dat is 25 procent minder dan in 2017. Eind december zorgde onder andere een reeks inbraken in Waarschoot nog voor ongerustheid bij de inwoners, wat zich ook uitte op op Facebook. “Elk initiatief dat bijdraagt aan de veiligheid, is natuurlijk goed. Maar je klacht op Facebook posten, leidt niet rechtstreeks tot een interventie.”

Het aantal inbraken op het grondgebied in de zone is sterk gedaald: 150 in totaal, inclusief 66 pogingen, goed voor gemiddeld drie inbraken per week. 25 procent minder dan in 2017, en zelfs 30 procent minder dan in 2016. Naar traditie waren ook dit jaar de donkere dagen hoogdagen voor inbrekers: zo vonden de meeste inbraken plaats in oktober (23 inbraken) en december (22 inbraken).

In die laatste maand vond onder andere in Waarschoot (vroeger politiezone Lowazone, red) een serie inbraken plaats. Zeven van de twaalf inbraken waren toen aan elkaar gelinkt. Heel wat ongeruste burgers richtten zich tot bepaalde Facebookgroepen om elkaar te verwittigen. “Elk initiatief dat bijdraagt aan de veiligheid, is een meerwaarde. Maar je klacht op Facebook posten, leidt niet rechtstreeks tot een interventie”, klinkt het bij de politie. “We hebben al contact gehad met de beheerders van sommige groepen. Het zou handig zijn moesten we zo’n groepen kunnen linken aan onze BIN’s. We vragen dan ook om verdachte feiten steeds te melden bij de politie, en niet gewoon op Facebook te smijten.”

Buurtinformatienetwerken

De zone telt in in totaal zo’n 46 buurtinformatienetwerken, ofwel BIN’s. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheid, de politie en de inwoners uit een bepaalde buurt. In Deinze en Zulte zijn die BIN’s zo’n tien opgeroepen om extra waakzaam te zijn. In de voormalige Lowazone deed de politie dat 4 keer. Nieuw dit jaar is een speciale mailbox voor de leden: zij kunnen de politie vanaf nu bereiken via PZ.DeinzeZulteLievegem.bin@police.belgium.eu.