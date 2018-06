"Illegale Driespoort moet weg" RETAILOORLOG WORDT VERDER IN RECHTBANK UITGEVOCHTEN JURGEN EECKHOUT

06 juni 2018

02u54 0 Deinze Advocaat Pieter Van Assche vroeg gisteren in de rechtbank om shoppingcenter Driespoort af te breken. "Het is gebouwd zonder dat er ooit een vergunning is geweest." Ontwikkelaar de Keukeleire en De Kortrijkse Toren riskeren samen 48.000 euro boete.

De retailoorlog krijgt een soapgehalte. Een buurvrouw en Patrick Piens, oprichter en voormalige eigenaar van D-Shopping op de G. Gezellelaan, doen er alles aan om het nieuwe complex aan de Gaversesteenweg weg te krijgen. De vrouw zag achter haar woning in de Poelstraat het shoppingcenter van 20.000 vierkante meter opdoemen. "Ze wilde haar oude dag daar slijten, maar het is er nu iedere dag Kerstmis", zegt hun advocaat Pieter Van Assche. "Dag en nacht is er muziek, het is een lichtshow. Vanuit al die verdiepingen kan bij haar binnengekeken worden en er is een mobiliteitsprobleem."





Patrick Piens is om commerciële redenen het winkelproject liever kwijt. "Hij en zijn vennootschappen zijn projectontwikkelaars die correct handelen. Door dat nieuwe complex is de handel niet toegenomen. Het gevolg is dat wie rechtmatig handel drijft, zijn ruimtes niet meer verhuurd krijgt."





Tot driemaal toe keurde de deputatie de vergunning voor Driespoort goed, maar evenveel keer vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwisting ze. Intussen werd gebouwd zodat het complex in november 2015 afgewerkt was. Pas de vierde keer, in september 2017, was de vergunning goedgekeurd. Van Assche: "We vragen dat die Driespoort wordt afgebroken omdat er nooit een vergunning is geweest. Die is altijd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwisting. De vergunning die eind 2017 is toegekend, is onbegrijpelijk. Het milieu-effectenrapport is achterhaald".





Volgens advocaat Sammy Bouzoumita van projectontwikkelaar De Kortrijkse Toren is er geen probleem. "Er is alleen gebouwd op het moment dat er een vergunning was." De advocaten van de projectontwikkelaar, architect en aannemer erkennen dat ze 3 weken te vroeg een sleuf aangelegd hebben.





Projectontwikkelaar Hendrik de Keukeleire riskeert 18.000 euro boete, De Kortrijkse Toren 30.000 euro, de architect en de aannemer elk 10.000 euro. De Keukeleire begrijpt het proces niet. "Iemand krijgt er een concurrent bij en vraagt zich af hoe hij die koers kan winnen. Hij besluit om punaises te smijten. Ik vraag me af wat zijn bedoeling is", verwijst hij naar de overname van D-shopping. Uitspraak op 4 september.