“Ik had me nét rechtgezet”: garagist Steven De Vlieger (42) ontsnapt aan de dood nadat naaldboom van 25 meter op zijn bureau belandt Jeroen Desmecht Wouter Spillebeen en Anthony Statius

11 maart 2019

18u31 1 Deinze Het zal je maar overkomen: zondag besloot Steven De Vlieger (42) zich door het papierwerk van zijn zaak te worstelen, toen plots het dak van zijn bureau naar beneden kwam. Oorzaak: een 25 meter hoge naaldboom, die door de zware windstoten na 100 jaar zijn wortels loste. “Ik had mij echt nét rechtgezet om iets te halen. Als ik daaronder was beland, dan had ik het niet kunnen navertellen.”

Samen met vader Astère De Vlieger heeft Steven een garage- en carrosseriebedrijf op de Gaversesteenweg in Petegem-aan-de-Leie, een deelgemeente van Deinze. Rond de middag nam Steven plaats aan zijn bureau, om nog wat papierwerk te verzetten. “Ik stond juist recht om iets te halen aan de andere kant van het bureel”, weet Steven. “Plots hoorde ik een doffe knal, en in een mum van tijd was heel het bureau gevuld met stof.”

Steven nam het zekere voor het onzekere, en ging met de handen over zijn hoofd op de grond liggen. “Gelukkig heeft het stuk dak boven mij standgehouden, maar op dat moment is dat echt niet in te schatten. Toen ik zag dat de kust veilig was, heb ik de hulpdiensten verwittigd.”

Ik zit al sinds 1969 in de zaak, en die boom was toen al een oude knor. Hij is makkelijk 100 jaar oud. We proberen al tien jaar om die boom weg te krijgen, maar dat is geen evidente procedure. Astère De Vlieger

De metersdikke naaldboom stond op de eigendom van zijn buurman. Ook de zijmuur raakte zwaar beschadigd. Naast de omheining stond ook een takelwagen die licht beschadigd raakte. “We proberen die boom al tien jaar weg te krijgen. We hebben dat onder andere al een paar keer laten vallen bij de wijkagent. Maar dat is geen evidente procedure”, zegt papa Astère (76). “Ik zit sinds 1969 in de zaak, en dat was toen al een oude knor. Die boom is makkelijk 100 jaar oud.”

Twee wagens zwaar beschadigd langs Grote Baan in Lievegem

Ook langs de Grote Baan in Lievegem (Lovendegem) richtte de storm heel wat schade aan. Een boom die op de oprit van een woning stond, viel op twee wagens van een autohandelaar. “Er stonden heel wat auto’s op de oprit en ik hoorde takken vallen, dus ik ben de auto’s beginnen verplaatsen”, vertelt de handelaar. “Ik wilde net de grijze BWM verplaatsen toen de boom ontworteld raakte en voor mijn ogen op de twee wagens viel. De zwarte Hyundai is zeker perte totale, de BMW kan misschien nog hersteld worden. Er ging net iemand naar de BMW komen kijken die geïnteresseerd was om hem te kopen.”

De brandweer kwam gisterochtend ter plaatse, maar kon niet veel meer doen. “Er is een risico dat de boom omvalt als hij wordt verzaagd, dus er zal waarschijnlijk een gespecialiseerde firma moeten komen”, weet de eigenaar. “Gelukkig is de boom niet op mijn huis gevallen. Hier en daar is er wel wat riet van het dak gewaaid, maar die schade valt mee.”

Bomen langs de Maaigemdijk

Ook de hoge bomen langs de Maaigemdijk in Deinze werden zondag slachtoffer van het noodweer. Vier gingen er tegen de vlakte, waardoor er van de oorspronkelijke 37 bomen nu slechts 17 overblijven. De bomen zijn ongeveer 92 jaar oud.