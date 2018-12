“Ik ben niet eenzaam, maar wel een mensenzot. Daarom kom ik naar hier” 108 alleenstaanden vieren samen kerstavond Anthony Statius

25 december 2018

11u14 0 Deinze Op kerstavond zou niemand alleen mogen zijn. Daarom werden alle Deinse alleenstaanden maandag uitgenodigd in LDC De Bosrank voor een feestmaal. Organisator Johan Van Wassenhove nam met glans de fakkel over van Yvan Vandenbrande en mocht maar liefst 108 gasten ontvangen. “Ik ben niet eenzaam, maar ik ben wel een mensenzot, daarom kom ik ieder jaar naar hier. En ook voor het lekkere eten natuurlijk”, zegt Astrid Demonie.

Een welkomstdrink met knabbeltjes, daarna een visterrine, gevolgd door een soepje van witloof met Philadelphiakaas, afgewerkt met garnaaltjes, als hoofdgerecht kalkoenragout met balletjes en champignons met kroketten en als afsluiter vanille-ijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom, koffie en versnaperingen. Van deze uitgebreide menu konden maandagavond 108 alleenstaanden genieten in een rijkelijk versierde feestzaal De Bosrank.

Maar meer nog konden de bezoekers genieten van elkaars gezelschap, van elkaars verhalen en vooral van elkaars vreugde. Geen triestige taferelen, integendeel, het jaarlijkse kerstfeest voor alleenstaanden is ondertussen een vaste ontmoetingsplaats geworden voor vrienden uit alle uithoeken van Deinze.

“De eerste keer dat ik hier kerstavond kwam vieren, was ik alleen”, vertelt Gerda Timmerman. “Ik woon aan het station en ik was te voet naar zaal Ter Wilgen gegaan. Ik heb me aan tafel gezet en ben tegen de andere aanwezigen beginnen babbelen. Dat was zes jaar geleden en ieder jaar zijn er steeds mensen bij gekomen en ondertussen zijn we met een vast groepje. Nu wachten we elkaar op aan de deur vooraleer we naar binnen gaan. Waarom ik naar hier kom? Wat moet ik thuis zitten doen? Ik ben alleen en mijn kinderen zie ik op Kerstmis zelf. Hier is het eten altijd lekker en de vrijwilligers zijn zo vriendelijk.”

Wat verderop zitten Astrid en Mariette te genieten van hun visterrine. “Ik kom hier al drie jaar en voor Mariette is het de zevende keer”, zegt Astrid. “Ik kom niet naar hier omdat ik eenzaam ben, maar wel omdat ik een mensenzot ben. Ik ben zo graag onder de mensen en hier kan ik met iedereen een praatje slaan. We krijgen altijd lekkere gerechten voorgeschoteld en de nieuwe locatie is zeker een verbetering.”

Skype

Kerstavond voor alleenstaanden vond dit jaar voor de eerste keer plaats in de nieuwe zaal van LDC De Bosrank in het woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius. Oprichter Yvan Vandenbrande organiseerde de allereerste editie in het Brielpaviljoen en daarna 24 jaar lang in zaal Ter Wilgen in Petegem, maar zijn opvolger, diaken en leerkracht aan het VTI Johan Van Wassenhove, stak het traditionele feest in een nieuw kleedje. Yvan zelf vierde voor het eerst Kerstmis bij zijn zoon, maar Johan en zijn vrijwilligers lieten hem met behulp van een Skype-sessie op een groot diascherm enkele minuutjes meegenieten. De eresecretaris zag dat het goed was, zijn kerstekind is in goede handen.