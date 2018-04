"Iedereen ZAT: Zonder Accidenten Thuis" 18 april 2018

02u36 1

De Jong CD&V van Deinze en Nevele lanceren de campagne 'ZAT'. Niet wat je zou denken, want het letterwoord staat voor 'Zonder Accidenten Thuis'.





Zaterdag zullen de jongeren gadgets uitdelen op de Muurfuif in Deinze en de Chirofuif in Landegem. Het zijn sleutelhangers met een like-duim. Met de sensibiliseringscampagne willen de jongeren hun leeftijdsgenoten oproepen om zorg te dragen voor elkaar tijdens het uitgaan.





(JSA)