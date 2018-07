"Het leven is meer dan melk alleen" LAATSTE MELKBOER RAOUL DHAEYERE (71) STOPT NA 48 JAAR ANTHONY STATIUS

02 juli 2018

02u26 0 Deinze De Vinktse melkman Raoul Dhaeyere (71) gaat na 48 jaar met pensioen. Samen met zijn vrouw Ines (68) ging de man elke dag op ronde in Vinkt, Zeveren en Aarsele, net als zijn vader Remy. "Ik ben geboren in de melk en heb nooit langer dan vier dagen vakantie genomen", zegt Raoul.

De melkboer die glazen flesjes melk op de stoep zet, het is een uitstervend ras. Een van de laatste in de regio Deinze-Tielt is Raoul Dhaeyere uit de Staggestraat in Vinkt. Net zoals zijn ouders Remy en Margriet ging Raoul iedere dag op melkronde. "Mijn ouders gingen melk halen bij de boeren uit de streek", zegt Raoul. "Ik herinner mij dat ik als achtjarig manneke in de melkkar tussen de kruiken zat. Van mijn 15 tot 23 jaar heb ik in een melkerij in Tielt gewerkt en in 1970 heb ik de zaak van mijn vader overgenomen. In die tijd waren er nog drie melkmannen in de regio, maar ondertussen ben ik als enige overgebleven. Mijn leveringen bestaan vooral uit melk en yoghurt in glazen flessen en potten. Daarnaast breng ik ook frisdranken aan huis. Mijn zuivelproducten zijn al sinds jaar en dag van het merk Inex en ik heb zelfs reclamespotjes op de radio en televisie mogen inspreken." Raoul was de voorbije 48 jaar bijna iedere dag op de baan met zijn melkkar, maar de man was altijd in goed gezelschap. "In 1974 is mijn vrouw Ines mij beginnen vergezellen en sindsdien zijn we met ons tweetjes op de baan", zegt Raoul.





Kolen scheppen

"Soms zegt men eens al lachend over een kind dat hij of zij van de melkboer is, maar ik had altijd een antwoord klaar: van mij kan het niet zijn, want ik heb mijn vrouw mee", lacht hij.





"Vroeger gingen wij zes dagen op zeven op ronde, door weer en wind en op warme en koude dagen, maar nu zijn we geminderd naar vier dagen. Als melkman doe je ook veel aan dienstbetoon. Kolen scheppen, een potje confituur opendraaien, of zware rolluiken helpen opendoen; het hoort er allemaal bij. We hebben al ons klanten - zo'n driehonderd - allemaal een afscheidsbriefje gegeven. Sommige adressen bezoeken we al 48 jaar en velen van hen wonen nu in het rusthuis." Vandaag gaan Raoul en Ines voor de laatste keer op bestelronde en vanaf maandag 16 juli halen ze het leeggoed op bij de klanten thuis. "En nu? Genieten van ons pensioen. Het leven is meer dan melk alleen", besluit Raoul.