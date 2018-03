"Geen werk, dan maar winkels overvallen" ACHTKOPPIGE 'RIOOLDEKSELBENDE' RISKEERT VIER JAAR CEL JURGEN EECKHOUT

01 maart 2018

02u50 0 Deinze Een achtkoppige Roemeense bende die vorig jaar in april voor ruim 10.000 euro aan gsm's buit maakte in de Tolpoortstraat in Deinze, riskeert tot vier jaar cel. In totaal pleegden ze zes ramkraken op telecomwinkels en tankstations. In de meeste gevallen gooiden ze de toegangsdeur in met riooldeksels.

"Roemenië is niet Disneyland." Dat verklaarde gisteren een advocaat van een van de Roemenen die terecht stond voor de verschillende brutale ramkraken. Hij was niet de enige advocaat die zijn karretje vasthaakte aan de eerdere woorden van procureur Davy Van Den Bossche. Hij had immers begrip voor de economische situatie in Roemenië, die verre van ideaal is. "De situatie is er inderdaad niet rooskleurig, maar er zijn Roma die naar ons land komen en toch proberen om er iets van te maken. De beklaagden kwamen naar België om werk te zoeken, maar dat is hen niet gelukt. Ze zeggen dat ze geen geld hadden om eten of sigaretten te kopen en dan gingen ze maar naar een benzinestation of gsmwinkel om die ernstige feiten te plegen. Alleen is er in een gsmwinkel geen eten te rapen. Het is tekenend voor hen: ze nemen als ze er zin in hebben. Het zijn geen koorknapen, want sommigen hebben al veroordelingen elders in Europa achter de rug. Maar het is ook niet de zwaarste gangsterbende uit de geschiedenis."





Buit van 10.000 euro

Vanuit hun uitvalsbasis langs de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke ging de bende vrij voorbereid te werk, met verkenningen en verschillende auto's en gsm's die gebruikt werden. Wat begon als 'gewone' diefstallen, mondde al snel uit in zeer brutale ramkraken. Zo sloegen ze in de nacht van 29 op 30 april toe in de Proximuswinkel in de Tolpoortstraat in Deinze. Rond drie uur sloegen de daders de vitrine van de telecomwinkel stuk. In dertig seconden tijd graaiden ze alles mee wat ze konden vinden. Ze namen vooral demo-gsm's en consoles mee, maar konden toch zeker zo'n twintig gsm's meenemen. Dat was goed voor een buit van minstens 10.000 euro. De schade aan de winkel was zeer groot. "Het zijn financiële mokerslagen voor zo'n bedrijf en de mensen die er achter zitten. Die mensen moeten hard werken voor elke euro", aldus Van Den Bossche.





De daders konden via een vluchtwagen ontkomen en niemand in de buurt had iets gezien, omdat de kraak zo snel ging. Zelfs de eigenares van het handelspand, die boven de zaak woont, had niks gehoord. Uiteindelijk kon de politie de bende oppakken in een kraakpand in Merelbeke. Enkele van de beklaagden sloegen op de vlucht, maar konden opgepakt worden. Vonnis 14 maart.