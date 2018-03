"Geef één folder met alle kandidaten" NIEUWE PARTIJ DBA IJVERT VOOR PROPERE CAMPAGNE ANTHONY STATIUS

10 maart 2018

02u51 0 Deinze De Democratische Burger Alliantie (DBA) pleit voor een propere campagne. "Geef één folder met de kandidaten van alle partijen", zegt voorzitter Willy Heyerick. Intussen zijn ook de eerste namen op de lijst bekend. Met cafébaas Dirk 'Bijntje' Bijn is daar een bekend gezicht uit Deinze bij.

De eerste namen van de nieuwe partij Democratische Burger Alliantie (DBA) zijn gevallen. Willy Heyerick en Dimitri Beyens waren al bekend. Komen daar nog bij: Anita De Wilde, Conny Lomme, Frauke Meheus, Dirk Viane, Gina Verstraeten, Gilles Van de Velde, Marah Heyerick, Jens Rolus, Karin Lippens, Luc Buysse, Lindsey Van Hoecke, Mario Blancke en Toni De Groof. "Stuk voor stuk gewone burgers die opkomen voor gewone burgers", zegt voorzitter Willy Heyerick. "De lijst wordt later verder aangevuld.





Al is de opvallendste naam die van Dirk Bijn, die café De Hallepoort en snookerzaal 't Krijtje uitbaat op de Markt in Deinze. "Ik kies geen politieke kleur, ik wil vooral de belangen van de handelaars behartigen", zegt Dirk Bijn. "Ik vind dat er nu te veel boven onze hoofden beslist wordt."





De DBA nam gisteren een duidelijk standpunt in omtrent de verkiezingscampagne. "Alle politieke partijen toonden zich bereid om campagne te voeren zonder verkiezingsborden, maar achter de schermen hopen ze dat het geplande overleg niet tot een goed einde komt. Wij doen niet mee aan die politieke spelletjes. Het voorstel dat nu op tafel ligt is veel te zwak. Het laat veel te veel ruimte voor variaties en na de verkiezingen is het toch weer alle remmen los met 'dank u voor uw stem'-affiches. We pleiten voor een campagne zonder uitpuilende brievenbussen vol reclamefolders, borden met politieke affiches, nieuwjaarswensen en dit gedurende de volledige legislatuur van zes jaar. Pas dan kan je spreken van een propere verkiezingscampagne."





Kosten delen

"Wij stellen voor om één grote folder te maken met daarin alle partijen en hun kandidaten. De volgorde wordt dan bepaald door de toewijzing van het kieslijstnummer. Deze folder wordt verdeeld over heel de fusiestad en het drukwerk wordt toegewezen aan de laagste bieder. De kosten zullen evenredig gedragen worden door alle partijen."





Bij de andere partijen wordt het voorstel voor één grote verkiezingsfolder niet zo enthousiast onthaald. "De kiezer heeft het recht om goed geïnformeerd te worden, met een gezamenlijke folder is dat niet mogelijk", zegt Open Deinze-voorzitter Bart Vandekerckhove. "We zitten op maandag 19 maart met alle partijvoorzitters samen om te bespreken hoe we het verbod op verkiezingsborden concreet zullen aanpakken", zegt Peter Broeren, voorzitter van N-VA.