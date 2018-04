"Foto's verbergen lelijke muren" VERFPROBLEEM STATION NIET OPGELOST, MAAR EXPO WEER OPEN ANTHONY STATIUS

30 april 2018

02u27 0 Deinze De fototentoonstelling 'Geschiedenis op(-)sporen' hangt na vier jaar weer in de stationshal. "De verf blijft afbladderen, maar de foto's leiden de mensen misschien af van de lelijke muren", zegt Geert Dierckx van de NMBS.

In de stationshal van Deinze prijken sinds vorige week foto's over de geschiedenis van het station en de omliggende wijk. Deze fotoreeks is echter niet nieuw. Op 16 december 2013 installeerde Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) de fototentoonstelling 'Geschiedenis op(-)sporen'. Het project werd gesteund met subsidies van de stad Deinze en Toerisme Vlaanderen. Maar in juli 2014, een half jaar na de opening, verwijderde de NMBS de foto's toen men begon met de werken aan het station. Ook toen de werken in de stationshal afgerond waren, bleven de foto's stof vergaren in het hoofdkwartier van POLS in het Erfgoedhuis Gentiel De Smet in de Tolpoortstraat. De reden? De verflaag in de stationshal, die maar bleef afbladderen. Of beter gezegd: blijft afbladderen, want ondanks het feit dat de foto's na vier jaar eindelijk terughangen, vertoont de verflaag hier en daar alweer gaten, scheuren en hangende vellen.





"We hebben al van alles geprobeerd, maar we vinden geen goede oplossing voor het probleem", zegt NMBS-woordvoerder Geert Dierckx. "De verf werd aanvankelijk niet goed aangebracht en ondertussen liggen er al zodanig veel lagen op zodat de verf, gecombineerd met de vochtige omgeving, blijft loskomen. We hebben toestemming gegeven om de foto's opnieuw te laten ophangen, die leiden de pendelaars misschien wat af van de lelijke muur."





Eerste Wereldoorlog

"We zijn blij dat de foto's eindelijk terug zijn, dat is het voornaamste" zegt schepen van station Tony De Neve (CD&V). Dat vindt ook David Vanhee van POLS. "Een groot deel van de foto's kadert in de herdenking van 100 jaar WOI", zegt David. "Daarom is het belangrijk dat ze er ten minste in 2018 nog kunnen hangen. Deze keer hebben we de foto's aan een houten kader bevestigd, zodat ze gemakkelijker los te maken zijn, indien men de muur opnieuw wil schilderen. De vorige keer gingen enkele borden stuk en het kostte ons zo'n 1.000 euro om de foto's te laten aanpassen en herdrukken. We hopen dat de foto's nog lang mogen blijven hangen."





Eind dit jaar start NMBS met de vernieuwing van de inkomhal van het station. De loketten komen centraal, er is ruimte voor een handelspand en de rode luifels aan de buitenkant worden in het grijs geschilderd. De werken duren een jaar.