"Elke dag met plezier naar het werk fietsen" 28 augustus 2018

Mario Beyls (50) komt al 26 jaar met plezier werken bij Petersime. Hij is ploegleider op de afdeling paneelbouw. Net zoals zoveel werknemers bij Petersime woont Mario Beyls in Olsene. "Ik ben hier dankzij mijn nonkel terechtgekomen", zet Mario. "Zijn collega ging net weg en ze zochten een werkkracht op de afdeling paneelbouw. Ondertussen ben ik al zeven jaar ploegleider op deze afdeling. Hier maken wij de omkasting voor de broedmachines. Die bestaat uit polyester platen met piepschuim ertussen en we maken ze zo'n 250 per dag. Waarom ik al 26 jaar hier werk? Ik heb de kans gekregen om een opleiding te volgen om met computergestuurde CNC-machines te werken en ik heb zeer toffe collega's. Er werken veel verschillende nationaliteiten en er heerst een vriendschappelijke sfeer. Daarnaast is het handig dat het zo dichtbij is. Ik woon hier op twee kilometer vandaan en ik kom altijd met de fiets, weer of geen weer." (ASD)





