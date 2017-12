"Drie dagen uit ether en dan Aalter veroveren" RADIO TEQUILA ZENDT VANAF 2 JANUARI UIT OP106.2 EN 107.8 FM ANTHONY STATIUS

02u53 58 Foto Anthony Statius De mannen van Radio Tequila: Mario 'Lex Hofman' Raes, Ronny Vandewalle, Frank 'Lion' Van Leeuwen', Michael Bultinck en voorzitter Eddy Lefevre in de nieuwe opnamestudio. Deinze Radio Tequila is klaar voor de volgende 35 jaar. Niet meer op de vertrouwde 105.1 FM, maar wel op 106.2 én 107.8 FM. Met die tweede frequentie breiden ze hun zendgebied uit naar Aalter en Knesselare. "Een noodzakelijke investering van 12.000 euro. En dat zonder een euro subsidie van de stad", klinkt het bij de radiomakers.

Wie kent het liedje 'Felicita' van Al Bano & Romina Power nog? Met deze Italiaanse hit zal DJ Jo Van Langeveld het nieuwe tijdperk van Radio Tequila inluiden. Net zoals hij dat deed op 11 april 1982, toen de lokale radiozender voor het eerst het levenslicht zag in Kruishoutem. Felicita betekent 'geluk' in het Italiaans en dat hebben ze zeker gehad, de radiomakers van Tequila.





2017 was het jaar waarin heel wat lokale radio's er de stekker uit moesten trekken, maar de enige zender van groot-Deinze wist zich een plaatsje in de ether te bemachtigen dankzij... Aalter. Wie binnenkort in Aalter de radio opzet, heeft dus naast Radio Max (104.7 FM) en Radio Meteor (105.0 FM) nog een derde keuze.





Groter zendgebied

"Op vrijdag 29 december nemen we afscheid van onze vertrouwde 105.1 FM", zegt Tequila-voorzitter Eddy Lefevre. "We kregen een nieuwe erkenning voor nog eens negen jaar en vanaf 2 januari keren wij in Deinze terug op onze 'oude' frequentie, 106.2 FM. Nog groter nieuws is natuurlijk dat wij nu ook gaan uitzenden in Aalter en dit via 107.8 FM. In de beginjaren van Tequila, voor het zendgebied werd ingeperkt, hadden wij in de regio Aalter een uitgebreid en trouw luisterpubliek. Het is de bedoeling dat wij die verloren plaats nu weer gaan inpalmen. Ons zendgebied wordt nu meer dan dubbel zo groot."





"Wij willen dan ook graag ons team van vrijwilligers uitbreiden met medewerkers en informanten uit Aalter en Knesselare, maar natuurlijk ook uit Nevele, dat deze week officieel trouwde met Deinze. Het blijft natuurlijk de bedoeling ons 'hartland' te blijven bedienen, en dat is naast Deinze vooral Zulte, Nazareth en Kruishoutem, waar het voor ons ooit begon in 1982", aldus Lefevre.





"Voor het overschakelen van de frequenties zijn we wel genoodzaakt om op vrijdag 29 december uit de ether te gaan. De reden hiervoor is dat we geen risico willen nemen om illegaal te vroeg op de nieuwe of te lang op de oude frequentie uit te zenden. Op 31 december en op 1 januari is het praktisch onmogelijk de zenders aan te passen want deze staan op bovenop Dossche Mills en daar kunnen we niet zomaar binnen tijdens de feestdagen. We moeten dus wachten tot dinsdagmorgen 2 januari, maar ondertussen blijft de automatisering wel draaien. Dat betekent dat er op zaterdag, zondag en maandag toch nog via www.radiotequila.be naar onze radio geluisterd kan worden. Op 2 januari, kort na de middag, starten we op de twee nieuwe frequenties."





Geen subsidie van stad

Aan het installeren van de twee nieuwe zenders in Deinze en Aalter en de straalverbinding tussen beide hangt een prijskaartje van zo'n 12.000 euro. Ondertussen werd ook al een nieuwe opnamestudio geïnstalleerd en in de loop van 2018 krijgt ook de livestudio nieuwe apparatuur en een nieuw radiopakket. "En dat zonder een euro subsidie van de stad Deinze. Ons radiostation draait al 35 jaar op vrijwilligers, maar een steuntje van de stad zou altijd welgekomen zijn", besluit de Tequila-voorzitter.





Meer info op www.radiotequila.be of info@radiotequila.be