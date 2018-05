"Die boombakken zijn lelijk en onveilig" BEWONERS NIET TEVREDEN MET HERAANLEG OOIDONKDREEF ANTHONY STATIUS

14 mei 2018

02u26 0 Deinze Schandalig. Eén grote blunder. De bewoners van Bachte-Maria-Leerne zijn niet mals voor hun nieuwe Ooidonkdreef. Vooral de boombakken langs beide kanten van de rijweg zijn voor velen een doorn in het oog. "Lelijk, hinderlijk en ook gevaarlijk", klinkt het.

"Die diepe putten waarin de nieuwe bomen staan zijn gevaarlijk", zegt Linda De Schrijver, die al heel haar leven in de Ooidonkdreef woont. "Sinds de heraanleg zijn daarin al een viertal auto's gesukkeld en er zijn ook al veel gevallen van blikschade. De grote boosdoeners zijn de vier grijze paaltjes in de hoeken van de boombakken." Linda's zussen Maria en Nicole, die wat verderop in de dreef wonen, knikken instemmend. "De paaltjes staan te laag en je ziet ze niet vanuit je auto", zegt Maria. "De dreef is ook ferm versmald, waardoor het moeilijk is om elkaar te kruisen. Ook de parkeerplaatsen tussen de boombakken zijn veel te smal. Er zijn er telkens twee naast elkaar, maar er is maar plek voor één auto, anders val je bij het uitstappen in die putten of bots je met je deur tegen die palen."





Strak gespannen kabels

"Voor de veiligheid zouden er dikke kettingen tussen de palen komen, maar nu hangen er strak gespannen ijzeren kabels", zegt Nicole. "Zo dun dat je het niet kan zien als de zon erop zit. Levensgevaarlijk, als er een kind in die put valt. Het lijkt eerder op een wasdraad, ik kan er misschien nog mijn kleren aan hangen."





"Sommige boombakken staan ook gewoon in de weg", vult Poei Proost aan die in Brasserie De Sterre een winkeltje heeft. "Ik kan mijn garage bijna niet meer binnenrijden. De boombakken hinderen ook de voetgangers en ze trekken zwerfvuil aan."





Roosters

"Het is een toeristische miskleun", zegt Herman Bruneel, die al 30 jaar in de buurt woont. "Er zijn maar weinig bewoners of toeristen die het resultaat mooi vinden. Er zijn ook amper parkeerplaatsen over." "Een grote blunder is het", zegt Linda. "Onze mooie dreef is voor altijd verdwenen. Ze zouden het nog een beetje kunnen recht trekken door die lelijke paaltjes te vervangen door roosters en door meer groen te voorzien."





"De boombakken waren een vereiste van het Agentschap Onroerend Erfgoed, maar voorlopig weiger ik de verantwoordelijkheid van de huidige dreef over te nemen", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Er werd te veel aandacht besteed aan die bomen en te weinig aan het comfort van de bewoners. Er zijn zeker aanpassingen nodig. Die ijzeren kabel laat ik zo snel mogelijk weghalen."





Schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V) is milder van toon. "We hebben de toelating van Erfgoed om te bekijken of boomroosters mogelijk zijn, maar dit zal veel geld kosten. De draad is een voorlopige oplossing, maar daar zijn we niet gelukkig mee. Er komen nog dikke kettingen en in de boombakken komen nog extra planten", besluit schepen Van Thuyne.