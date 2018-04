"Deinze wordt niet bereikbaarder" UNIZO ZIET TE VEEL PIJNPUNTEN IN MOBILITEITSPLAN ANTHONY STATIUS

06 april 2018

02u31 0 Deinze Unizo Deinze uit zijn ongenoegen over het mobiliteitsplan, waarvan het ontwerp vorige week werd goedgekeurd in de gemeenteraad. "Wij hebben ons advies niet mogen geven. We vragen een herziening", zegt voorzitter Valerie De Ruyck.

Naast de Deinse oppositie is ook ondernemersvereniging Unizo niet te vinden voor het nieuwe mobiliteitsplan van Deinze. "Er zitten goede elementen in, maar het voldoet niet om de gewenste bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren", zegt Valerie De Ruyck. Bovendien kregen we het volledige plan pas te zien op vrijdag 30 maart, de dag nadat het werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De resultaten van de voorafgaande studies en een plan van de verkeersdoorstroming kregen we nog niet te zien. Het wordt ons door de strot geduwd, maar wij hebben toch nog heel wat aandachtspunten. Daarom vragen wij het mobiliteitsplan te herzien alvorens het definitief goed te keuren." Hier volgen de opmerkingen van Unizo.





Knip aan station:

Voor ons is dit onbespreekbaar omdat dit de bereikbaarheid van de stad en bepaalde zones niet ten goede komt. Bovendien concentreert men hierbij alle verkeer op dezelfde as.





Ring door Driespoort:

Dat is eerder een stukje bypass zonder ook maar enige meerwaarde. Deze dure oplossing zorgt er op geen enkel moment voor dat doorgaand verkeer het centrum van Deinze kan ontwijken. Kan het kruispunt Gaversesteenweg-Volhardingslaan al dat verkeer wel slikken? Wij vragen met aandrang een gedeeltelijke ring.





Afsluiten Prijkels via Deinsesteenweg:

Zal hinder veroorzaken op het kruispunt van de Boomstraat met de Gaversesteenweg.





Omkeren rijrichting en herinrichting Tolpoortstraat:

Deinze is een stad van shop & run. Klanten doen gerichte aankopen en rijden dan door. Wie geen parkeerplaats vindt, zal met deze ingreep wegvluchten uit de winkelstraat. Behoud het huidige aantal plaatsen. De betrokken handelaars willen een duidelijk stappenplan waarbij men eerst een economische studie afwacht, de aanleg en bereikbaarheid van de randparkings realiseert en dan pas een proefopstelling doet.





Eenrichtingsverkeer op de Guido Gezellelaan:

Samen met het draaien van het verkeer in de Tolpoortstraat en de knip aan het station zal dit grote problemen geven aan de Martinusrotonde.





De fasering:

Indien men wenst door te zetten met dit plan, ingaand tegen alle ondernemers en een groot deel van de bevolking, zal men dit juist moeten budgetteren en faseren. Geen enkele van de ingrepen kan gebeuren voordat de 'pseudo' ringweg is aangelegd, randparkings aangelegd en bereikbaar zijn en de rotonde aan Martinus aangepast is.