"Dankzij ploegmakkers ben ik er nog" IGNACE (42) KRIJGT HARTSTILSTAND TIJDENS MINIVOETBALMATCH W. SPILLEBEEN EN A. STATIUS

25 mei 2018

02u44 0 Deinze Twee dagen lang zweefde Drongenaar Ignace Vanheule (42) tussen leven en dood na een hartstilstand tijdens een minivoetbalmatch in Vinkt. Nu, drie weken later, is hij op weg naar een volledige genezing dankzij de snelle reactie van ploeggenoten en omstanders.

Ignace speelde op 4 mei met zijn minivoetbalploeg 'De Baerlenaers' een thuiswedstrijd. In het tweede kwartier, nadat hij alles gegeven had, werd hij op de bank geroepen. "Daar is hij volledig ineengezakt", herinneren zijn ploegmaats zich. "We hadden meteen door dat het geen appelflauwte was, maar dat er meer aan de hand was. Eerst was er paniek. We riepen of iemand dokter was of EHBO kende."





Enkele toeschouwers wisten gelukkig wat te doen. Ze begonnen Ignace meteen een hartmassage te geven. Buiten aan de sporthal ging een AED, een draagbare defibrillator. "Met vijf of zes man hebben we samengewerkt om dat toestel te gebruiken. Iedereen die kon, hielp mee. En gelukkig was dat toestel er, want anders was de ambulance misschien te laat aangekomen." Ignace werd naar het ziekenhuis gevoerd zodra de ambulance en de MUG-arts ter plaatse waren.





Twee dagen in coma

Twee dagen lag Ignace in een coma. Niemand wist zeker of hij het zou halen. Zijn vier kinderen van 14, 15, 18 en 23 jaar sloegen doodsangsten uit en zijn vrouw, die vrijdagochtend net vertrokken was naar Noorwegen, sprong op het eerste vliegtuig terug naar België. Dankzij de goede zorgen in het ziekenhuis ontwaakte hij. Op 14 mei werd een defibrillator in zijn borst ingeplant. De dagen erna volgden neurologische testen, maar Ignace scoorde zeer slecht. "Ik dacht al dat het niet meer goed zou komen", vertelt Ignace. "Maar afgelopen maandag ben ik opnieuw gaan testen en ik was er enorm veel op vooruit gegaan."





"Van de week voor de match en de twee weken erna, herinner ik me eigenlijk niets meer", gaat Ignace verder. "Ik heb wel beseft dat ze de defibrillator inplantten, maar het is een grote waas. Toen ik vorige week terug naar huis keerde, herkende ik in de straat niets. Pas toen ik binnen was, voelde het vertrouwd aan. Het was een vreemd gevoel, maar eenmaal thuis is alles snel verbeterd. Alles komt nu terug."





Wat Ignace die avond precies is overkomen, weet hij ook niet. "Ik heb een hartinfarct gehad en een hartstilstand, maar wat de achterliggende oorzaak is, weet ik niet. In elk geval zou de ingeplante defibrillator moeten voorkomen dat het opnieuw gebeurt."





Ook de minivoetbalploeg is opgelucht dat Ignace goed herstelt. "Hij herinnert zich er zelf niets meer van, dus de impact van het moment zelf is voor ons misschien nog groter dan voor hem", zeggen de minivoetballers. "Gelukkig waren er mensen aanwezig die via het werk al verschillende EHBO-cursussen gevolgd hadden. En er was ook toevallig een toeschouwer bij die er heel wat van kende. Hij is triatleet en LO-leerkracht en heeft heel wat geholpen."





Met een AED-toestel werken was voor de hulpvaardige ploegmakkers wel een eerste keer.





"Eigenlijk is het jammer dat niet iedereen met zo'n toestel leert werken en dat we het dan op zo'n moment voor de eerste keer moeten zien. Nu zou ik niet meer twijfelen om een AED te gebruiken. Het is vrij simpel, want het toestel zegt wat je moet doen op elk moment."





Volgende week is de 'Week van het Hartritme', waarop je in verschillende Belgische ziekenhuizen gratis je hart kan laten testen. Het is ook mogelijk om reanimatiecursussen te volgen. Inschrijven online via www.mijnhartritme.be.