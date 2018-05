"Buxus met mot correct afvoeren" 31 mei 2018

IVM, de afvalbeheerder van het Meetjesland en de streek rond Deinze, vraagt de inwoners om buxus die geplaagd is door de buxusmot op een correcte manier af te voeren naar de recyclageparken. Zo moet verdere besmetting tegengegaan worden.





"De buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infecties van de buxusmot", zegt Jean Marie Staelens van IVM. "Dat komt omdat de eitjes, rupsen en poppen nog een tijdje kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen. Daarom is het van groot belang dat het buxusafval zo snel mogelijk wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot. Aan de inwoners wordt gevraagd om het buxusmateriaal in gesloten plastic zakken of afgedekt af te voeren. Dit om onderweg verspreiding te vermijden. Het is belangrijk dat het afdekzeil en de plastic zak niet bij het groenafval terecht komt. Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden."





Info: www.sosbuxusmot.be. (JSA)