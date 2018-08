"Brug aan Celieplas niet voor 2020" AWV BELOOFT HERVORMING N49, MAAR IS WERK VAN LANGE ADEM WOUTER SPILLEBEEN

02 augustus 2018

02u30 0 Deinze De zware tol die de aanrijding van dinsdag op de N49 eiste, toont nog maar eens aan dat de zwarte kruispunten langs de expresweg aanpassingen nodig hebben. "Aan alle kruispunten langs het traject van de N49 - E34 komen erbruggen of tunnels", duidt Marc Piessens van AWV. "Al is dat een werk van lange adem."

Verschillende punten langs de N49 hebben een bijzonder kwalijke reputatie. Ongevallen zijn er voor omwonenden dagelijkse kost. Aan het kruispunt met Celieplas, één van die zwarte punten langs de expresweg, vielen dinsdag vier doden aan het rode licht toen een zwaarbeladen vrachtwagen de file niet opmerkte.





De impact van de klap was enorm. "De vrachtwagen begon pas te remmen toen hij de wagen al had geraakt", zegt een ooggetuige. De cabine van de vrachtwagen kwam door de crash bovenop een kleine witte Peugeot terecht. Marylene De Ruysscher (60) uit Assenede en haar dochter Maaike Verstuyf (37) uit Lembeke zaten vooraan in de auto, Meysam (3), de zoon van Maaike en zijn nichtje Maité (3) zaten op de achterbank. Ze maakten alle vier geen schijn van kans.





"Celieplas is het volgende kruispunt dat zal verdwijnen", duidt Marc Piessens van het AWV. "Er komt een fietsbrug en de lichten zullen verdwijnen." Sinds de tunnel onder de N49 op de grens van Eeklo en Sint-Laureins ongeveer een jaar geleden open ging, is er nog weinig nood aan een kruispunt ter hoogte van Celieplas. De brug mag dan de eerstvolgende aanpassing zijn, ze staat er nog lang niet. "Vanaf volgend jaar kunnen we beginnen met de plannen en de nodige onderzoeken. Tegen het jaar 2020 kunnen we concrete stappen nemen om de brug te bouwen", aldus Piessens.





Een ander punt waar aanpassingen beloofd worden, is het kruispunt met de Aardenburgkalseide. Daar kwamen Arseen Van Landschoot (92) en zijn vrouw Maria Versick (88) uit Maldegem in december 2015 om het leven. De wagen van het bejaarde koppel werd geramd door een vrachtwagenchauffeur die het rode licht negeerde. "Dat kruispunt komt als laatste aan bod", weet Piessens. "Daar zal een tunnel komen, maar er zijn nog niet veel concrete stappen ondernomen. Het zal zeker nog jaren duren."





Een van de factoren die de werken sterk kan vertragen, is de onteigening van bewoners. Dat is het geval aan het kruispunt met de Koning Albertlaan.





Onteigening

"Ook dat kruispunt verdwijnt, maar dat zit in één project samen met de rechttrekking van de expresweg. De onteigeningen daar zijn lopende en het is moeilijk te zeggen hoe lang die nog zullen duren. Soms kunnen we een onteigening in der minne regelen, maar andere keren komt er een gerechtelijk proces van", vertelt Piessens.





Uiteindelijk is het de bedoeling dat elk kruispunt met verkeerslichten op het traject van de N49 verdwijnt. "We werken gestaag aan een volledige ombouw, maar dat is een werk van lange adem", klinkt het bij AWV. "We kunnen ook niet overal tegelijk werken, omdat we daar de middelen niet voor hebben. Maar sowieso komen er overal ongelijkgrondse punten, dus bruggen of tunnels. Wat het precies wordt, hangt af van verschillende technische aspecten, zoals de omgeving en het zicht in de omgeving. Een mastodont van een brug kunnen we niet zomaar overal zetten."