"Blij dat ik mijn passie kan volgen" AN VERRUILT JOB BIJ FARMACEUTISCH BEDRIJF VOOR TAARTENOVEN ANTHONY STATIUS

06 februari 2018

02u29 0 Deinze De campagne 'Start je droomzaak in Deinze' heeft An Stadius (34) uit Astene geïnspireerd om haar Tartelier op te richten. Opmerkelijk, aangezien ze tot vorig jaar nog product manager bij een farmaceutisch bedrijf was. Nu bakt ze dag en nacht artisanale quiches en taarten. "Ik ben blij dat ik nu mijn passie kan volgen", glundert An.

Een van de voordelen van de opmerkelijke carrièrewending van An Stadius is dat haar huis in de Nazarethsesteenweg in Astene elke dag naar versgebakken taart ruikt. Onder de naam Tartelier - een combinatie van het Franse tarte en atelier - bakt de moeder van Maurice (5) en Leonore (3) sinds januari elke dag quiches en taarten in haar voormalige bureau. Die werd volledig omgebouwd tot semi-industriële keuken.





Ondernemersbloed

Tot eind vorig jaar lagen hier nog dossiers in plaats van bakvormen. "Ik heb dierengeneeskunde gestudeerd en daarna heb ik tien jaar gewerkt als product manager bij een veterinair farmaceutisch bedrijf", vertelt An. "Maar ik ben tot het besef gekomen dat ik niet goed functioneer in een groot bedrijf. Ik wou zelfstandig zijn en mijn eigen ding doen. Vijf jaar geleden ben ik bakcursussen beginnen volgen aan Spermalie in Brugge en daar heb ik mijn passie gevonden. Al heeft het ondernemersbloed en de liefde voor het ambachtelijke er misschien altijd wel wat in gezeten. Mijn ouders hadden vroeger slagerij Stadius in de Gasmeterlaan in Gent. Ik was vroeger al graag met mijn handen bezig, dat is niet veranderd."





Varianten

"Geïnspireerd door de campagne 'Start je droomzaak in Deinze' ben ik met Tartelier begonnen. Voorlopig bak ik nog vanuit mijn huis in Astene, maar ooit wil ik in het centrum een zaak openen. Waarom quiches en taarten? Het is een tof product waar je alles mee kunt doen. Zo staan er naast de bekende quiche lorraine ook varianten met pompoen en geitenkaas, mozzarella en tomaat en kip en kokos op mijn kaart. Ik zie quiche als een volwaardige maaltijd en dus serveer ik er ook een slaatje, zuiderse tabouleh of bulgur bij. Daarnaast maak ik verse soep en als dessert heb ik onder andere blueberry cheesecake, citroentaart en clarisse. Ik heb ook gluten- of lactosevrije varianten. Alles is hier af te halen en ik lever gratis aan huis in de regio Deinze vanaf vijftig euro. Aangezien alles vers gemaakt is, vraag ik de mensen 48 uur op voorhand te bestellen. Ik doe voorlopig alles alleen, maar ik kan twintig tot dertig taarten en quiches per dag bakken. Ik klop misschien wel meer uren dan vroeger en het is een onzekerder bestaan, maar ik heb het er zeker voor over", besluit An.





Voor meer info kun je terecht op 0485/02.32.10 en www.tartelier.be of via info@tartelier.be.