Belgisch leger evacueert honderden figuranten uit 'overstroomd Astene' Sea King, tank en noodbrug blikvangers op tweede dag Donza Response Anthony Statius

27 november 2018

17u47 6 Deinze Ter land, ter zee en in de lucht. In Deinze was er overal wel iets te zien op de tweede dag van de grootscheepse militaire oefening Donza Response. Honderden figuranten werden met boten geëvacueerd, enkelingen werden gewinched door de Sea King en in de namiddag denderde een Pioniertank door de straten van Deinze. “Deinze is de perfecte plek om deze oefening te doen, er zijn veel waterlopen en de stad is niet te groot”, zegt luitenant-kolonel Yves De Neve, zelf een Deinzenaar en bevelhebber van het 11e Bataljon Genie

In de nacht van maandag op dinsdag heeft een team van 25 militairen een dam gebouwd in de oude Leiearm naast de Kleine Pontstraat in Astene, het baantje naar Vosselare Put. Met zo’n 2.000 zandzakken werd een gesimuleerde overstroming ingedijkt en dinsdag werden er honderden figuranten met bootjes naar Deinze gebracht. Sommigen werd in de velden van Astene door de Sea King-helikopter met een winchkabel aan boord gehesen. Alle ‘slachtoffers’ werden naar sportcomplex Palaestra gebracht, waar in geval van een echte ramp ook iedereen terechtkan.

In het centrum van Deinze was dinsdag ook al heel wat te zien. De militairen van het 11de Bataljon Genie bouwden op de parking van de Brielpoort ter hoogte van de Louis Dhontstraat verder aan een noodbrug, later deze week over de Leie wordt geschoven. De ganse dag werden er figuranten met motorboten afgezet en als kers op de taart denderde onder luid geronk een Pioniertank de stad binnen. “Dit is geen gevechtstank, maar wel een polyvalent voertuig dat wordt gebruikt om kraters en bressen te vullen en te overbruggen tot acht meter”, zegt luitenant-kolonel Yves De Neve. “Deze tank werd ook ingezet tijdens onze missie in Libanon. Ze is al in gebruik bij het leger sinds 1969, maar kreeg in 2000 een update.”

Ook de aangekondigde ‘death ride’ werd ondertussen geïnstalleerd op het dak van het stadhuis. Woensdag kan iedereen die geen last heeft van hoogtevrees - het dak van dienstencentrum Leiespiegel is 35 meter hoog - tussen 9 en 17 uur de kortste weg naar beneden nemen. “Na het overstromingsgebied staat woensdag het tweede scenario op de planning”, zegt Yves De Neve. “Er wordt een vliegtuigcrash gesimuleerd aan Surftput Florizoone en dan zal ons bataljon samen met de lokale hulpdiensten onder andere evacuaties doen, wrakstukken bovenhalen en een zoektocht met speurhonden organiseren. Dit is ook een van de doelstellingen van deze oefening, naast het oefenen van rampenbestrijding voor onze troepen is het ook de perfecte manier om met lokale hulpdiensten zoals politie, brandweer, Civiele Bescherming en Rode Kruis samen te werken. Donderdagochtend wordt er samen met deze hulpdiensten een school in het centrum van de stad geëvacueerd. Welke school dat wordt, kan ik nog niet meedelen, het moet voor onze militairen geheim blijven tot aan de oefening”, aldus De Neve.

Om de marktdag van woensdag 28 november vlot te laten verlopen zijn er tussen 8 en 13 uur gratis shuttlebussen van Defensie voor de marktbezoekers. De opstapplaats bevindt zich op de parkeerstrook voor het terrein van SK Deinze in de Stadionlaan en de bussen rijden afwisselend naar het Kongoplein en naar dienstencentrum Leiespiegel. Op beide locaties kan men de bus terug nemen naar de Stadionlaan.