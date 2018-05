"Alles geven voor Kinderkankerfonds" FREDDY TACK (67) HERHAALT LOOPSTUNT NA BIJNA FATALE TROMBOSE ANTHONY STATIUS

09 mei 2018

02u27 0 Deinze Freddy Tack legt op vrijdag 11 mei voor de derde keer de 34 kilometer tussen het UZ in Deinze en Gent af voor vzw Kinderkankerfonds. "De helft ga ik fietsen, want na een trombose eind 2016 ben ik toch wat voorzichtiger geworden", zegt Freddy.

Op 1 maart 2016 slaagde de toen 65-jarige Freddy Tack erin om door wind en regen 34 kilometer tussen het Gentse UZ en Deinze af te leggen in 4 uur, 15 minuten en 18 seconden. Hij haalde toen 13.000 euro op voor het Kinderkankerfonds. Maar niet zolang na zijn tweede loopactie kreeg Freddy tijdens een vakantie in het Zwarte Woud in Duitsland te kampen met een trombose en twee longembolieën. Even leek het alsof er geen derde editie meer zou komen, maar hij heeft geen moment aan opgeven gedacht. Op vrijdag 11 mei staat hij er opnieuw, fysiek misschien iets minder sterk, maar nog altijd even gedreven.





"Het heeft maar een haar gescheeld of ik was er niet meer", zegt Freddy. "Na die trombose heb ik vier dagen op intensieve zorgen gelegen en mijn dochters zijn speciaal naar Duitsland gekomen omdat mijn situatie er zo slecht uitzag. De dokters hebben me er toch doorgekregen en twee maanden later ben ik al beginnen trainen. Ik doe het wel rustiger aan. Deze keer ga ik de afstand naar het UZ wel met de fiets afleggen. De terugtocht doe ik al lopend, maar enkel als ik me goed voel. Naast de politiebegeleiding, rijdt er deze keer ook een ambulance van het Rode Kruis mee."





Start vanop Sint-Poppoplein

Freddy werkte vroeger als onderhoudsman bij UZ Gent. In 2011 liep hij op zijn laatste werkdag 17 kilometer tussen zijn huis en zijn werk om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. Ook deze keer gaat de opbrengst naar hetzelfde goede doel. "Ik zou zeer graag de kaap van 20.000 euro halen. Ik haalde al 1.800 euro met de pannenkoekenverkoop van de kinderopvang en van een vinkenmaatschappij uit Wontergem kreeg ik 1.700 euro. Daarnaast heb ik al duizend loten verkocht. We zijn er nog niet. Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk sportievelingen mij komen vergezellen."





Deze keer start Freddy zijn tocht niet vanop de Markt, maar vanop het Sint-Poppoplein. Van 8 tot 15 uur kan iedereen zich doorlopend inschrijven aan de OLV-kerk. Zo kan je 8 kilometer wandelen, fietsen of lopen langs de Leie voor 10 euro of een minitriatlon van 3x8 kilometer wandelen, fietsen en lopen voor 15 euro. Wie net zoals Freddy de 34 kilometer wil uitzweten, kan dit al wandelend (start om 8 uur) of fietsend (start om 10 uur) voor 15 euro. Wie met het treintje uit de Brielmeersen meerijdt, betaalt 20 euro. Verzekering, hapje en drankje zijn inbegrepen.





Inschrijven kan bij Freddy Tack (Vaart Linkeroever 10) per overschrijving op rekeningnummer BE47890124485080 met vermelding naam en activiteit. Meer info: 0476/46.98.18.