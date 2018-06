"Al valpartijen door oneffen kasseien" SENIOREN WILLEN EEN TOEGANKELIJKERE MARKT ANTHONY STATIUS

13 juni 2018

02u52 0 Deinze De seniorenadviesraad van Deinze vindt dat de Markt toegankelijker kan. "De oneffen kasseien en de boordsteen veroorzaakten al heel wat valpartijen", zegt voorzitter Hervé Huys. "Een voetpad wordt onderzocht, de boordsteen krijgt alvast een schuine kant", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben de seniorenadviesraad (SAR) van Deinze en de seniorenraad van Nevele een memorandum met aandachtspunten opgesteld. Over dit memorandum werd gedebatteerd in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel en het panel was samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke partijen van de toekomstige fusiestad. Een van de belangrijkste aandachtspunten is de toegankelijkheid van de Markt voor senioren.





Niet opnieuw openbreken

"Bij de heraanleg van de Markt werd niet veel rekening gehouden met de senioren of mensen die moeilijk te been zijn," zegt Hervé. "Op veel plaatsen liggen de kasseien oneffen en dit heeft de voorbije jaren al voor heel wat pijnlijke valpartijen gezorgd. Je moet naar de grond kijken, want als je niet oplet, kan je struikelen. Mensen in een scootmobiel kunnen niet comfortabel rijden over de kasseien en voor wie zich met een wandelstok verplaatst, is het moeilijk om steun te vinden. Ook het boordje dat de rijweg van de Markt scheidt is bij nat weer gevaarlijk, zowel voor voetgangers als voor fietsers. Wij vragen niet om de Markt opnieuw open te breken en volledig te vernieuwen, maar we vragen wel een strook voor voetgangers met een effen tegels, dit over hele lengte van de Markt en aan beide kanten. Meestal wordt er rekening gehouden met onze adviezen en we hopen dat de stad ook oren heeft naar dit voorstel. De Markt en de aanpalende straten vormen nu eenmaal het grootste woonzorgcentrum van de stad, dus een vlotte toegankelijkheid voor iedereen is wel noodzakelijk." "Ook het boordje tussen de rijweg en het plein veroorzaakte al valpartijen bij fietsers, vooral als het glad ligt", vult Noël Moyaert aan.





Schuinere boordsteen

"Het schepencollege heeft beslist om de twee centimeter hoge boordsteen, die de rijweg van de pleinen scheidt, een schuine kant te geven", zegt schepen Bart Van Thuyne. "Niet enkel op de Markt, maar ook in de Brielstraat, aan het Sint-Poppoplein en op andere plaatsen in het centrum. We hebben dit al getest ter hoogte van de overdekte fietsenstalling aan dienstencentrum Leiespiegel en dit is een serieuze verbetering voor de fietsers. We onderzoeken ook hoe we de Markt voor voetgangers toegankelijker kunnen maken. Een aparte voetgangerszone met een andere soort tegel is geen evidente ingreep, want daarvoor moet de volledige Markt opnieuw opengebroken worden."