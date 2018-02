"Al succes als we één gezin zelfde lot besparen" DRIE MAMA'S DIE ELK ZOON VERLOREN HEBBEN, ORGANISEREN LEZINGEN ROND VERDRIET ANTHONY STATIUS

23 februari 2018

02u48 0 Deinze Greet Vastershaeghe (58), Doris Van Houtte (58) en Bénédicte Gernaey (53) halen eind maart rouwspecialist Manu Keirse naar zaal Westkouter in Deinze. De opbrengst van deze lezing over rouwen gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. We hebben alle drie een zoon die uit het leven gestapt is. Als een gezin niet hetzelfde moet doorstaan, dan is onze missie geslaagd."

"We zijn zo blij dat we elkaar gevonden hebben", zegt Greet Vastershaeghe. 'We', dat zijn Doris Van Houtte en Bénédicte Gernaey. Net zoals Greet sterke vrouwen die elk een zoon verloren na zelfdoding. Greets zoon Jaro Lefebvre (26) stapte op 4 april 2015 uit het leven en op 19 november van datzelfde jaar verloor Bénédicte haar zoon Jonas Eggermont (24). Doris moest op 29 maart vorig jaar afscheid nemen van haar zoon Kevin Naessens (33)."





"Het lot heeft ons samengebracht", zegt Bénédicte. "We zijn alle drie van Deinze, maar kenden elkaar niet zo goed. We hadden elkaar al gesproken via Facebook, maar pas bij de boekvoorstelling van Manu Keirse bij Letters&Co in september dat we elkaar ontmoet hebben. Tegen elkaar kunnen we dingen zeggen, die we niet tegen vrienden of familie kunnen zeggen", vertelt Bénédicte. "Je kan er niet over blijven, maar het verlies van een kind verwerk je nooit. Je overleeft, je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Als ouder krijg je levenslang."





Vrienden

"Je draagt een loodzware rugzak, maar je blijft nog wel dezelfde persoon", zegt Greet. "We kunnen ook nog lachen en plezier maken, maar je merkt dat anderen ons beginnen te mijden. Op mijn werk in de bibliotheek in Deinze ben ik goed opgevangen en ook mijn dochter had veel aan haar vriendenkring. Dat we ook Jaro's vrienden blijven zien, vind ik belangrijk."





"Maar erover praten is niet gemakkelijk", zegt Doris. "Pakweg tien jaar geleden was het een taboe om openlijk over te verlies te praten, maar nu merk je dat hier meer en meer mensen voor openstaan. Daarom halen we rouwspecialist Manu Keirse naar Deinze voor een lezing", zegt Doris.





Twee keer uitverkocht

"Na het overlijden van Jonas heb ik Manu vrij persoonlijk leren kennen en we houden nog steeds contact", vult Bénédicte aan. "Toen we de lezing van 27 maart gelanceerd hadden op Facebook, hoopten we op 200 verkochte kaarten", gaat Doris verder. "De 360 beschikbare plaatsen waren in vier dagen uitverkocht. Ook de extra lezing was in geen tijd uitverkocht. Voor de derde lezing op woensdag 21 maart zijn er wel nog tickets. Het bewijs dat hier nood aan is. We hopen nog wat meer Deinzenaren te kunnen bereiken."





De opbrengst van de lezingen in zaal Westkouter in Deinze gaat integraal naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. "Daarbij gaat het om alle soorten van verlies, niet enkel bij zelfdoding", zegt Bénédicte. "Dit goede doel is voor ons zeer belangrijk. Als we met ons initiatief één gezin op tijd kunnen bereiken, dan is onze missie geslaagd."





Tickets voor lezing op woensdag 21 maart kosten 5 euro. De deuren openen vanaf 19.30 uur en de lezing start om 20 uur. Graag vooraf inschrijven met vermelding van het aantal personen via e-mail op familie.naessens@telenet.be of het nummer 0479/28.24.23.