"Al kokend nieuwe mensen leren kennen" SYRISCHE DAMES OPENEN POP-UPRESTAURANT IN DE WASSENDE MAAN ANTHONY STATIUS

24 mei 2018

02u35 0 Deinze Acht Syrische vrouwen uit Deinze houden op vrijdag 25 mei een pop-up restaurant in De Wassende Maan in Astene. "We wonen hier al een tijdje, maar we kennen hier nog niet zoveel mensen. Daarom nodigen we iedereen uit om te komen proeven van enkele specialiteiten uit Syrië", zegt Wafaa Saad.

Ooit al gehoord van 'kibbeh', 'fataer' of 'kabseh'? Het zijn stuk voor stuk traditionele lekkernijen uit de Syrische keuken. In ons land amper bekend, maar daar willen acht Syrische vrouwen met hulp van de vrouwenorganisatie Femma verandering in brengen. Op vrijdag 25 mei organiseren zij samen 'From Syria to Deinze' een pop-uprestaurant in bioboerderij De Wassende Maan in de Beekstraat in Astene. Een van de initiatiefneemsters is de kunstenares Wafaa Saad uit Petegem. Maar Wafaa staat niet alleen achter de kookpotten. Ook Batul Shawa, Hala Al Abd, Linda Bakour, Sarab Alsarraf, Layal Alshihawi, Rima Daruiche en Fadia Saliem willen de Deinzenaren graag kennis leren maken met de Syrische keuken, maar vooral met henzelf.





"Deze zomer is het drie jaar geleden dat ik met mijn gezin naar Deinze ben verhuisd", zegt Wafaa, die al vlotjes Nederlands spreekt. "In het begin was dat moeilijk. Je begrijpt de taal niet en je kent zo goed als niemand. Maar ondertussen hebben we al veel fijne mensen leren kennen. Onze samenleving is zeer divers. We zijn allemaal gelijk, maar toch zijn er zoveel verschillen. Samen kunnen we een brug bouwen tussen onze culturen en de leukste manier om dit te doen is door samen lekker te eten. Het idee haalden we van het cateringproject 'From Syria with Love' van de Syrische vrouw Yara Al-Adib."





Gehaktballen

"Wat eten we zoal in Syrië? Een van de bekendste gerechten zijn kibbeh , Syrische gehaktballen gemaakt van bulgur. Deze bestaan in verschillende varianten en worden zowel koud als warm gegeten. Verder zijn ook linzensoep, gevulde druivenbladeren en gevulde aubergines klassiekers in onze keuken. Een lekkere zwarte thee of koffie met kardemom daarbij smaakt altijd lekker. Er zijn ook vegetarische gerechten. We bereiden alle acht iets lekkers en we zijn blij dat we hiervoor de keuken van De Wassende Maan mogen gebruiken. Bij mooi weer zetten we buiten de tenten op. Indien het aanslaat, dan zijn we van plan om nog meer kookavonden te organiseren in Deinze", besluit Wafaa.





Wie wil komen proeven, betaalt 20 euro per persoon voor een driegangenmenu. Wie een Femmapas heeft, betaalt 15 euro. Inschrijven kan bij Kiki De Vogelaere via kiki.devogelaere@femma.be of 0473/52.77.81.