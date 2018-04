"Al jaren onoverzichtelijk voor hulpdiensten" GEEN DUBBELE STRAATNAAM, TOCH VERDWIJNT VELDEKEN NA FUSIE ANTHONY STATIUS

10 april 2018

02u50 0 Deinze De bewoners van Veldeken verzetten zich opnieuw tegen de wijziging van hun straatnaam. "Door de fusie moeten dubbele straatnamen veranderen, maar in Deinze ligt geen Veldeken", zegt bewoner Bart van Wijk. "De straat is al jaren een onoverzichtelijk kluwen voor onze hulpdiensten", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V).

Door de fusie met Deinze worden in Nevele dertien dubbele straatnamen, zoals Markt en Gentstraat, gewijzigd. Ook krijgen enkele andere straatnamen deels een nieuwe naam. Een daarvan is Veldeken, een straat vlak bij de E40, met fiere bewoners die zich al meermaals verzetten tegen een naamsverandering. Na hun laatste protest in 2014 haalden ze hun slag thuis, maar de fusie gooit roet in het eten. Veldeken blijft deels Veldeken, een deel komt bij de Bijlkenstraat en twee andere delen krijgen de naam Schapenboerstraat of Schaapboer en Keerweg. Gisterenavond troepte een 30-tal bewoners samen voor een infomoment in B&B De Steenhove.





Kostelijk

"Schaapboer, wat voor een onnozele naam is dat? Voor die vijf schapen die hier soms lopen", zegt bewoonster Sabine Fassin. "Voor de aanwezige bedrijven, maar ook voor de bewoners brengt een naamswijziging heel wat kosten met zich mee en de gemeente komt hier niet in tussen", zegt bewoner Bart van Wijk. "In Deinze ligt er geen Veldeken en toch gebruikt men de fusie om die verandering door te drijven."





"Veldeken is een onoverzichtelijk kluwen van straten, waarin je maar moeilijk de weg terugvindt", reageert burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "Dit is vooral vervelend voor de hulpdiensten en hierover heeft onze dienst burgerzaken al enkele klachten gekregen. De straatnaamwijziging is er in het verleden niet doorgekomen, maar door het fusieverhaal heeft het schepencollege beslist om de wijziging door te voeren. Het voorstel werd goedgekeurd door de gemeenteraad."





Volgens de buurt is er geen probleem met de bereikbaarheid. "We hebben de klachten van de hulpdiensten opgevraagd, maar tot nu toe kregen we die niet te zien", zegt Van Wijk. "Wij stellen voor om aan het begin van de straat duidelijk de aanwezige huisnummers te vermelden."





De bewoners laten het hier niet bij. Eind december vroeg de gemeente om suggesties voor een nieuwe naam te doen. In plaats daarvan stuurden ze een aangetekende brief en een petitie. Nu loopt er een openbaar onderzoek en tot 25 april heeft de buurt de tijd om bezwaar aan te tekenen. Al minstens 85 bewoners uit 28 adressen hebben getekend.