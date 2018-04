"Acht weken zonder kinderen is lang" ... DAAROM ORGANISEERT LEERKRACHTENKOPPEL ZOMERKAMPEN ANTHONY STATIUS

19 april 2018

02u53 0 Deinze Duurt de zomervakantie voor leerkrachten te lang? "Wel als je lief ook in het onderwijs staat", zeggen Lisa Mattheeuws (23) en Tibo Van Steenkiste (27). Om die acht lange weken te overbruggen, organiseren zij kinderkampen onder de naam 'Heppie op kamp'.

Het toekomstige kampterrein van Heppie in de Kauwestraat 18 nodigt uit om te spelen. Veel groen, oude schuren en een beetje buiten het drukke centrum. Deze zomervakantie geven Lisa Mattheeuws en haar vriend Tibo Van Steenkiste er hun eerste kampen. Lisa geeft les aan het eerste en vijfde leerjaar in Basisschool Sint-Hendrik in Deinze en Tibo staat als leerkracht in Basisschool Leiebloem in Machelen.





Talentenkamp

"Tibo en ik leerden elkaar drie jaar geleden kennen tijdens een sportkamp van de stad", vertelt Lisa. "We geven daar nog steeds ieder jaar kampen, maar ondertussen wilden ook eens ons eigen ding doen en minder de focus op sport leggen. Een Heppie-kamp is een talentenkamp. Dit kan bij het ene kind sport zijn, bij de andere muziek of toneel. We spelen in op de creativiteit van de kinderen zelf. Daarom werken we bewust niet met een vast regime en uurrooster. We durven met enige voorzichtigheid de stempel alternatief gebruiken; ze hebben veel vrijheid, maar we bereiden onze kampen zeer goed voor. We willen vooral af van het schoolse karakter. Alles kan, niets moet. 's Middags serveren we een gezonde lunch en af en toe mogen ze die zelf maken."





Als het weer meezit, zullen de kinderen vooral buiten vertoeven. "We hebben een groot grasplein met bomen en dat op een rustige, prachtige locatie", zegt Tibo. "Heppie-kampen zijn er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en die zitten samen in een leeftijdsgroep. Een bewuste keuze, want dit bevordert hun sociale vaardigheden. Een twaalfjarige kan een kind van zes helpen en daar leren ze zelf veel uit."





Acht weken overbruggen

"Of we niet al genoeg kinderen zien op ons werk?", lacht Lisa. "Aangezien we allebei in het onderwijs staan, moeten we in de zomervakantie acht weken samen overbruggen. Je kan wel eens op reis gaan of een uitstap doen, maar je kan dat geen twee maanden aan een stuk doen. Bovendien zijn we echt graag met kinderen bezig."





Nog voor de start blijkt het Heppie-concept al aan te slaan. De eerste twee kampweken in juli zijn al volzet en er wordt een derde kampweek in augustus ingelast. Deze vindt plaats van 13 tot en met 17 augustus, met uitzondering van woensdag 15 augustus.





De kampweek van vier dagen kost 95 euro per kind. Inschrijven kan op heppieopkamp@hotmail.com. Voor meer info kan je terecht op www.facebook.com/heppieopkamp.