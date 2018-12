6 maand rijverbod en 1600 euro boete voor trucker die vrouw doodreed aan Europalaan Jeroen Desmecht

11 december 2018

14u58 0 Deinze De Slowaakse trucker (43) die in mei 2017 een vrouw aanreed op de Europalaan in Deinze is veroordeeld tot zes maand rijverbod en 1600 euro boete. De vrouw, een werkneemster van de beschutte werkplaats Demival, werd rond 17.00 uur door de vrachtwagen gegrepen op weg naar de bushalte. Ze bezweek later die avond aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

“Een trieste samenloop van omstandigheden, met een bijzonder betreurenswaardige uitkomst”, zo vat de rechter de feiten van 15 mei 2017 samen. De vrouw was rond 17 uur klaar met werken en ging te voet richting bushalte. Iets verderop in de Europalaan zette de de trucker zijn vrachtwagen met vier pinkers op aan de linkerkant van de baan. Hij was op dat moment van dienst voor het West-Vlaamse transportbedrijf Eutraco en moest in het bedrijventerrein zijn. Hij stapte even uit om de weg te vragen en vertrok even snel als hij gekomen was. De vrouw stond op dat moment voor zijn vrachtwagen en raakte gekneld tussen de achterste wielen van de trekker.

De brandweer kwam ter plaatse en kon het slachtoffer bevrijden. “De vrouw bleef tijdens de reddingsoperatie bij bewustzijn. Ze bewoog en antwoordde op onze vragen”, zei de brandweer die dag tegen onze krant. Maar ondanks de goede hoop bezweek de vrouw later die avond aan haar verwondingen.

De Slowaakse trucker moest zich maandag verantwoorden voor de Gentse politierechtbank. Hij is ondertussen verhuisd naar Slowakije, maar zijn officieel adres staat nog in Frankrijk. Met behulp van een tolk betuigde hij zijn spijt aan de aanwezige familie. “Ik stond met mijn vier pinkers aan de kant van de baan. Ik ben even afgestapt om de weg te vragen”, aldus de man. “Daarna wou ik terug vertrekken. Ik snap echt niet hoe mij dit is overkomen. Ik heb haar echt niet zien aankomen.”

“Mijn cliënt legde een negatieve ademtest af en heeft een blanco strafregister”, vult zijn advocaat aan. “Hij heeft de vrachtwagen ter plaatse nog proberen opkrikken in de hoop dat zo de druk op het lichaam van de vrouw zou afnemen.”

Woorden die weinig soelaas bieden voor de nabestaanden van de vrouw. “Ik ga deels akkoord met met wat de meester zegt”, stelt de vader van het slachtoffer. “Maar had hij zich niet fout geparkeerd aan de linkerkant van de baan, dan was dit niet gebeurd. Had hij niet zo snel willen vertrekken, dan was dit niet gebeurd. Had hij beter gekeken in zijn spiegel voor hij vertrok, dan was dit niet gebeurd.” De trucker krijgt 1600 euro boete en een rijverbod van zes maand.

Extra maatregelen

“Je moet hier als chauffeur goed op je hoede zijn”, wist een trucker ons te zeggen de dag van het ongeval. “De voetgangers die te voet naar de bushalte gaan, zorgen wel vaker voor gevaarlijke situaties.” Ondertussen komen er ook enkele concrete maatregelen om de situatie aan te pakken. “In het nieuwe mobiliteitsplan zijn voet-en fietspaden voorzien in alle industriezones”, weet bevoegd schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “In bedrijvenzone de Prijkels zijn we momenteel volop bezig met die te plaatsen. In de loop van volgend jaar komen die er ook aan de Europalaan.”

Ook Demival, het bedrijf waar de vrouw werkte, heeft extra maatregelen genomen. “We zetten nu nog sterker in op sensibilisering rond vrachtwagens en zichtbaarheid. We hebben 600 werknemers die dagelijks te voet en met de fiets komen werken,” zegt algemeen directeur Filip Walraeve. “Er komt op onze vraag ook een zone 30 en een extra zebrapad rond ons bedrijf.”