"48 uur in kou? Neen, we slapen in klas" VOOR HET EERST KAMPERENDE OUDERS AAN DE STERREBLOEM ANTHONY STATIUS

01 maart 2018

02u50 0 Deinze Twee ouders hebben zich dinsdagochtend geïnstalleerd aan de poort van school De Sterrebloem in Meigem. Inschrijven kan pas vandaag. "Gelukkig kunnen we in een klas slapen", zeggen Bart Jonckheere en Saartje Van Landuyt.

De kleuterklas van stro in de ervaringsgerichte school van Meigem staat er nog geen jaar en doet nu ook al dienst als slaapplek. De voorbije twee nachten mochten de ouders van de toekomstige leerlingen er slapen. De inschrijvingen voor volgend schooljaar vinden pas deze ochtend om 8 uur klaar, maar Bart Jonckheere (33) uit Wondelgem stond dinsdagochtend al aan de schoolpoort om zijn zoontje Obe (2) in te schrijven.





"Ik ben hier dinsdagochtend om 8 uur toegekomen met een stoel, slaapgerief en extra kleren", vertelt Bart. "Mijn plan om de ijskoude nacht door te brengen? Overnachten in een camper, want voor een tentje is het nu te koud."





Gezelschapsspelletjes

Anderhalf uur na Bart arriveerde ook Saartje Van Landuyt (30) uit Deinze aan de schoolpoort. "Een camper bleek al snel niet meer nodig, want we werden onmiddellijk goed ontvangen door de begeleiders van De Sterrebloem", zegt Saartje, mama van Jerome (1,5). "We kregen warme soep en koffie en overdag mochten we in de leraarskamer verblijven. Vanaf 16 uur konden we dan ons bed opstellen in het kleuterlokaal, dat ook een douche, toilet en wifi heeft. En om de tijd te doden? Filmpje op de laptop, boekje lezen, gezelschapsspelletjes spelen. We zijn gelukkig met twee. Zo leren we de school en de ouders eens op een andere manier kennen."





"Je kan je afvragen of het wel nodig is dat we hier zo vroeg zijn", zegt Bart. "Er zijn meer dan tien geïnteresseerden en er zijn slechts acht plaatsen. Wie eerst toekomt, kan zijn naam op de lijst schrijven, maar dat is nog geen garantie. Ik wil het risico niet lopen dat ik te laat ben. Ons gezin verhuist binnenkort naar Nevele en ons 5-jarige dochter Ona is hier ook al ingeschreven. We willen graag dat ze samen op school zitten", zegt Bart. "De visie op onderwijs van deze school strookt met die van ons. Er wordt meer gefocust op de talenten van de kinderen en de sfeer is er huiselijker", zegt Saartje.





Loting?

"We hadden dit niet verwacht", zegt Ellen De Dapper, coördinatrice bij De Sterrebloem. "Onze school trekt duidelijk aan. Het is niet correct dat toekomstige ouders hier zolang moeten wachten, maar we kunnen hier weinig aan veranderen. Het maximum aantal leerlingen per leeftijdsgroep werd al opgetrokken van 12 naar 14, maar voor het geboortejaar 2016 is de vraag te groot. We denken eraan om volgend jaar te werken met inschrijvingscriteria of met een soort loterijsysteem, dat is eerlijker."