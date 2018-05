Zuster Marie-Margriet is overleden 04 mei 2018

In het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Middelares in Rekkem is zuster Marie-Margriet (94) overleden. Zij werd in Merkem geboren, trad in 1945 in het klooster in Gits en was vooral verbonden met het onderwijs in Deerlijk.





Van 1963 tot 1982 gaf zij les in de school van de Statiewijk en zij was van 1982 tot 1987 directrice van de vrije basisschool in de Hoogstraat (nu De Berk). Ook na haar pensionering bleef ze betrokken bij de werking van de Deerlijkse school. Sinds enkele jaren verbleef zij in het woon-zorgcentrum in Rekkem. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 5 mei om 10.30 uur in de Sint-Columbakerk (centrum) in Deerlijk. (DRD)