Zuid-Afrika ontdekken en proeven met Vief en Wijnsafari 26 januari 2018

Vief Deerlijk organiseert op maandag 29 januari een namiddagactiviteit in d'Iefte.





"We starten om 14 uur met een algemene vergadering en een voorstelling van de reizen voor 2018 door de hoofdverantwoordelijke van Vief West-Vlaanderen", stelt Marianne Verbeke. "Om 15 uur ontvangen we Bert Schelfhout en Frederik Crul (foto). Zij startten enkele jaren geleden Wijnsafari. Aan de hand van een presentatie met wijnproeverij reizen we mee naar het zuidelijkste land van het Afrikaanse continent. Als bekroond sommelier reist Frederik Crul al 15 jaar naar het land om er wijndomeinen te ontdekken. Bert Schelfhout verbleef geruime tijd in Kaapstad en legde er talrijke contacten met Zuid-Afrikaanse en Belgische ondernemers. Het wordt beslist een boeiende namiddag."





Info: 056/77.82.82 en marianne.verbeke@gmail.com.