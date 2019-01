Zoekactie naar inbrekers na alerte melding vreemde man in tuin LSI

24 januari 2019

14u13

Bron: LSI 0

In Sint-Lodewijk in Deerlijk voerden agenten van de politiezones Gavers en Mira woensdagavond rond 20u een speuractie uit. Aanleiding was de melding van een alerte bewoner uit de Kapelstraat dat hij een vreemde man in zijn tuin had opgemerkt. Drie verschillende schoenafdrukken in de sneeuw maakten duidelijk dat er inderdaad een trio in de tuin was geweest. Ondanks de zoekactie konden de toegesnelde politiepatrouilles geen verdachten meer vinden. Mogelijk waren ze op dievenpad of bezig met een voorverkenning. Dankzij de alerte melding van de buurtbewoner sloegen ze wellicht op de vlucht en kon een potentiële inbraak vermeden worden. Ook het lokale Buurt Informatie Netwerk werd ingeschakeld om uit te kijken naar verdachten. De politie roept op verdacht gedrag altijd zo snel mogelijk via 101 of 112 te melden.