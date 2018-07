Woensdag afscheid van verongelukte motorrijder 14 juli 2018

In het crematorium Uitzicht, in Kortrijk, wordt volgende woensdag 18 juli afscheid genomen van Jan Demeyere. De 64-jarige motorrijder van motorclub Tsjamp in Gullegem raakte vorige zondag levensgevaarlijk gewond bij een ongeval met zijn trike (driewielige motor, red.) tijdens het Kikkertreffen in Wijtschate (Heuvelland). De man belandde in een coma en overleed drie dagen later. Jan Demeyere, sinds eind vorig jaar gepensioneerd, was gehuwd met Martine Hinnekens. Hij laat ook een dochter na, Lina. Haar vader was een fervent en gepassioneerd motorrijder. Jan Demeyere was ook lid van OKRA Sint-Lodewijk. De uitvaartdienst in het crematorium Uitzicht (Ambassadeur Baertlaan 5) begint om 11.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid om de familie te groeten. (VHS)