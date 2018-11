Werkstraffen voor klappen met gitaar en bierfles bij caféruzie 29 november 2018

Drie cafégangers uit Zwevegem, Deerlijk en Anzegem moeten elk een werkstraf van 60 uren uitvoeren na een slaande caféruzie in café De Schaare in Zwevegem. Stefaan B. (44), Audry D. (24) en Benny V. (46) stapten op 10 september vorig jaar het café in de Otegemstraat binnen. Ze raakten onder invloed van alcohol in discussie met de toenmalige uitbater. Het kwam tot een schermutseling waarbij flinke klappen uitgedeeld werden. Vooral de uitbater moest het ontgelden. Audry D. sloeg hem met een bierflesje op het hoofd, Benny V. sloeg een gitaar op de man stuk. Stefaan B. schopte hem enkele keren terwijl het slachtoffer op de grond lag. Het drugsverleden van de toenmalige café-uitbater lag volgens de beklaagden aan de basis van de discussie. Ze verweten hem drugs aan een stiefdochter te hebben verkocht. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n 1.500 euro. (LSI)