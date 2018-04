Wandelaars ontdekken natuurgebied De Bonte Os 11 april 2018

02u33 0

Natuurpunt Gaverstreke organiseerde een geslaagde ontdekkingswandeling in het natuurgebied De Bonte Os. Het natuurgebied werd in 2015 aangekocht door Natuurpunt Gaverstreke en bestaat uit twee en een halve hectare puur natuur: een bronbos langs de Wijmelbeek, enkele weides met een veertigtal oude knotwilgen, een ruig gebied en het grootste natuurlijk ontstane rietveld van Zuid-West-Vlaanderen.





De bezoekers konden tijdens de geleide wandeling kennismaken met de ongereptheid van het natuurgebied. De Bonte Os is enkel te bezoeken met gids. Hiervoor neem je best contact op met conservator Bart Goethals, 0477/26.72.23 en bart.goethals @hotmail.com.











(DRD)