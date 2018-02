Walter en Agnes zijn briljanten paar 15 februari 2018

Walter Vanwolleghem (90) en Agnes Laperre (87), die aan het Dammeke wonen tegenover het woonzorgcentrum Heilige Familie, zijn 65 jaar getrouwd. Samen met hun familie werden zij in het gemeentehuis ontvangen voor een gemoedelijke receptie. Walter is afkomstig uit Heule. Hij werkte 28 jaar als bediende en klerk bij de Deerlijkse notaris Jos Devos en vijf jaar bij zijn opvolger notaris Ignace Saey. Hij was ook gekend als verzekeraar, eerst in bijberoep en daarna fulltime. Agnes komt uit Bissegem. Zij heeft vele jaren haar man bijgestaan in zijn zaak. Hun gezin breidde uit met twee zonen (Stefaan en Geert) en vier kleinkinderen (Vincent, Michelle, Elien en Anthony).





Walter speelde in zijn jonge jaren voetbal, toneel en was actief in het zangkoor. Hij was ook acht jaar voorzitter van het jeugdbestuur van voetbalclub Deerlijk Sport.











