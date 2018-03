Vzw 't Netje zoekt vrijwilligers 08 maart 2018

De vorig jaar opgestarte vzw 't Netje is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de wekelijkse voedselbedeling aan minderbedeelden. "Onze enthousiaste vrijwilligers staan iedere donderdagavond van 16.30 tot 18.30 uur in voor de voedselbedeling", verduidelijkt Filip Vits van OCMW Deerlijk. "Maar we kunnen best nog enkele medewerkers gebruiken. Wat we van hen verwachten? Kunnen samenwerken, verantwoordelijkheidszin, open staan voor andere leefwerelden en culturen, vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie en op een verantwoordelijke manier omgaan met voedingswaren." Info: filip.vits@ocmwdeerlijk.be of 056/73.63.30. (DRD)