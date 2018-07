Vrouw lichtgewond bij ferme botsing op kruispunt 20 juli 2018

Op het kruispunt van de Roterijstraat met de Cassinastraat in Deerlijk kwam het gisterenmiddag omstreeks 13.30 uur tot een ferme botsing tussen een BMW en een Opel. Door de klap belandde de Opel tegen een boompje naast de weg. De bestuurster van de Opel zat gekneld in haar auto. De brandweer moest de dame uit haar voertuig bevrijden via de koffer van de auto. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Door het ongeval was het kruispunt een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. Vermoedelijk verleende één van de bestuurders geen voorrang van rechts waardoor het ongeval gebeurde.





(AHK)