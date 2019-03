Voormalig ondervoorzitter N-VA Deerlijk naar Open Vld Joyce Mesdag

20 maart 2019



Brecht Vanpoucke (32), vorig jaar nog ondervoorzitter van N-VA Deerlijk, stapt over naar Open Vld. Eind vorig jaar gaf hij zijn ontslag, en kort daarna werd hij in alle stilte lid bij Open Vld Deerlijk. “Dit is een positieve keuze. Het project van Open Vld Deerlijk spreekt me aan. Ik kwam altijd goed overeen met Bert (schepen Bert Schelfhout nvdr.) en zijn groep. Ik wil absoluut niet natrappen naar N-VA en heb in alle stilte de overgang gemaakt. Na mijn ontslag bij N-VA had ik een goed gesprek met eerste schepen Bert Schelfhout en voorzitter Philip Ghekiere. Ik wil me blijven inzetten voor Deerlijk en voel me thuis bij de groep, waarvan ik heel wat mensen al langer ken.”

Eerste schepen Bert Schelfhout (Open Vld): “Ik weet hoe Brecht zich inzet voor onze gemeente. Hij is welkom in onze groep en zal zijn steentje kunnen bijdragen.” Brecht stond bij twee verkiezingen op de N-VA-lijst in Deerlijk. Hij werd niet verkozen op 14 oktober.