Vooral schade door bliksem na onweer BRANDWEER KRIJGT ACHT OPROEPEN IN ANDERHALF UUR ALEXANDER HAEZEBROUCK

09 augustus 2018

02u38 0 Deerlijk Het onweer van de nacht van dinsdag op woensdag richtte behoorlijk wat schade aan, vooral in de regio in en rond Waregem. Eén woning is er onbewoonbaar na een blikseminslag. "In totaal kregen we een achttal oproepen in amper anderhalf uur tijd", zegt Hendrik Verdonck van de hulpverleningszone Fluvia.

Het noodweer liet iets langer op zich wachten dan voorspeld, maar brak dinsdagavond omstreeks 22 uur dan toch uit in onze regio. Dat ging gepaard met luid gedonder en enkele spectaculaire bliksemschichten.





Helaas sloeg de bliksem ook her en der in op gebouwen. Omstreeks 23.30 uur was er een blikseminslag in een alleenstaande woning langs de Gareelstraat in Waregem. Door die inslag ontstond op de bovenverdieping brand. De zoon des huizes bevond zich op de bovenverdieping maar kon gelukkig ongedeerd ontkomen.





De brandweer snelde ter plaatse, maar de brand had al lelijk huisgehouden. De woning zal enige tijd onbewoonbaar zijn. "Het huis heeft veel brand- en waterschade opgelopen, door de bluswerken", zegt Hendrik Verdonck van de hulpverleningszone Fluvia. "Ook in de Heirweg in Sint-Baafs-Vijve sloeg de bliksem in op een dak waardoor brand ontstond."





Zonder elektriciteit

De brandweer kreeg dinsdagavond een achttal oproepen binnen door het noodweer.





"Allemaal in de regio Waregem, Deerlijk en Wielsbeke. De meeste van die oproepen waren gelukkig snel afgehandeld. De oproepen volgden ook heel snel op elkaar, tussen 22.15 uur en 23.45 uur. Oproepen van wateroverlast hebben we zo goed als niet binnen gekregen." In Deerlijk was een blikseminslag in de Harelbekestraat. Daardoor kwamen vijf rijwoningen een tijdlang zonder elektriciteit te zitten. De bewoners roken een brandgeur, maar uiteindelijk moest de brandweer niet blussen. Verder is ook in Tielt een woning onbewoonbaar na een blikseminslag. In de Westhoek viel het noodweer goed mee. De brandweer kreeg slechts twee oproepen binnen, telkens voor takken die over de weg verspreid lagen.